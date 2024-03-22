Как использовать чайные пакетики для семи бьюти-процедур

Использованные чайные пакетики: семь бьюти-процедур без лишних затрат

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье Красота Оригинальные методики

Не выбрасывайте использованные чайные пакетики! Они могут стать вашими лучшими помощниками в уходе за собой. Подготовили для вас несколько потрясающих хитростей использованием чайных пакетиков от beautyglimpse.com.

Фото: Pexels by Cup of Couple is licensed under CC0

Успокаивают солнечные ожоги: приложите охлажденные чайные пакетики к обгоревшей коже, чтобы снять воспаление и ускорить заживление. Тонизируют кожу лица: смочите чайный пакетик в теплой воде и протрите им лицо для улучшения тонуса кожи. Вместо патчей: чтобы снять отечность и усталость глаз просто приложите теплые чайные пакетики к ним. Этот способ также поможет устранить темные круги, благодаря антиоксидантам. Устраняют запах ног: поместите ноги в ванночку с добавлением чайных пакетиков для устранения неприятного запаха. Придают блеск волосам: смешайте настой из использованных чайных пакетиков с вашим обычным кондиционером для увлажнения волос. Лечат укусы и сыпь: протрите пораженные участки кожи чайными пакетиками для снятия зуда и раздражения. Лечат кровоточивость десен: приложите охлажденный чайный пакетик к кровоточащим деснам для быстрого облегчения боли.

Эти простые, но эффективные способы использования чайных пакетиков помогут вам выглядеть прекрасно без лишних затрат и химии.

Как правильно использовать чайные пакетики для глаз?