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Как использовать чайные пакетики для семи бьюти-процедур

Использованные чайные пакетики: семь бьюти-процедур без лишних затрат

1:23
Здоровье » Красота » Оригинальные методики

Не выбрасывайте использованные чайные пакетики! Они могут стать вашими лучшими помощниками в уходе за собой. Подготовили для вас несколько потрясающих хитростей использованием чайных пакетиков от beautyglimpse.com.

Использованные чайные пакетики: семь бьюти-процедур без лишних затрат
Фото: Pexels by Cup of Couple is licensed under CC0
  1. Успокаивают солнечные ожоги: приложите охлажденные чайные пакетики к обгоревшей коже, чтобы снять воспаление и ускорить заживление.
  2. Тонизируют кожу лица: смочите чайный пакетик в теплой воде и протрите им лицо для улучшения тонуса кожи.
  3. Вместо патчей: чтобы снять отечность и усталость глаз просто приложите теплые чайные пакетики к ним. Этот способ также поможет устранить темные круги, благодаря антиоксидантам.
  4. Устраняют запах ног: поместите ноги в ванночку с добавлением чайных пакетиков для устранения неприятного запаха.
  5. Придают блеск волосам: смешайте настой из использованных чайных пакетиков с вашим обычным кондиционером для увлажнения волос.
  6. Лечат укусы и сыпь: протрите пораженные участки кожи чайными пакетиками для снятия зуда и раздражения.
  7. Лечат кровоточивость десен: приложите охлажденный чайный пакетик к кровоточащим деснам для быстрого облегчения боли.

Эти простые, но эффективные способы использования чайных пакетиков помогут вам выглядеть прекрасно без лишних затрат и химии.

Как правильно использовать чайные пакетики для глаз?
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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