Как использовать чайные пакетики для семи бьюти-процедур

Не выбрасывайте использованные чайные пакетики! Они могут стать вашими лучшими помощниками в уходе за собой. Подготовили для вас несколько потрясающих хитростей использованием чайных пакетиков от beautyglimpse.com.
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Успокаивают солнечные ожоги: приложите охлажденные чайные пакетики к обгоревшей коже, чтобы снять воспаление и ускорить заживление.
Тонизируют кожу лица: смочите чайный пакетик в теплой воде и протрите им лицо для улучшения тонуса кожи.
Вместо патчей: чтобы снять отечность и усталость глаз просто приложите теплые чайные пакетики к ним. Этот способ также поможет устранить темные круги, благодаря антиоксидантам.
Устраняют запах ног: поместите ноги в ванночку с добавлением чайных пакетиков для устранения неприятного запаха.
Придают блеск волосам: смешайте настой из использованных чайных пакетиков с вашим обычным кондиционером для увлажнения волос.
Лечат укусы и сыпь: протрите пораженные участки кожи чайными пакетиками для снятия зуда и раздражения.
Лечат кровоточивость десен: приложите охлажденный чайный пакетик к кровоточащим деснам для быстрого облегчения боли.
Эти простые, но эффективные способы использования чайных пакетиков помогут вам выглядеть прекрасно без лишних затрат и химии.
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Как правильно использовать чайные пакетики для глаз?
Диагностика и лечение следующих заболеваний:аденома предстательной железы;воспалительные заболевания (баланит, баланопостит и др.);варикоцеле;ЗППП (уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, хламидиоз);камни в почках;недержание мочи;пиелонефрит;простатит;уретрит;цистит.
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