Вот какие напитки нужно употреблять, чтобы добиться плоского живота

Издание Eat This, Not That опубликовало советы врача-диетолога Ноа Кесада о том, как добиться плоского живота при помощи употребления некоторых напитков.
Всем известно, что достичь похудения в области живота возможно правильным питанием и физической нагрузкой. Но такие усилия будут напрасными, если вы будете употреблять неправильные виды напитков.
"Сладкие напитки и алкоголь вредят сильнее остальных. Поскольку трудно остановиться на одной порции и они очень калорийны, все эти напитки могут способствовать накоплению жира в области живота", — говорит диетолог Ноа Кесада.
Чтобы достичь заветной цели, важно ограничить эти напитки в своем рационе. Лучше всего отдавать предпочтение напитка с нулевой калорийностью. Это кофе, зеленый и черный чай, а также вода.
Диетолог также посоветовала не выходить за рамки бюджета калорий. Иначе это будет неизбежно вести к увеличению веса и появлению жира в области живота.
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