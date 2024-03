Вот какие напитки нужно употреблять, чтобы добиться плоского живота

Диетолог Кесада назвала напитки, которые помогут добиться плоского живота

Здоровье

Издание Eat This, Not That опубликовало советы врача-диетолога Ноа Кесада о том, как добиться плоского живота при помощи употребления некоторых напитков.

Фото: litora.jp

Всем известно, что достичь похудения в области живота возможно правильным питанием и физической нагрузкой. Но такие усилия будут напрасными, если вы будете употреблять неправильные виды напитков.

"Сладкие напитки и алкоголь вредят сильнее остальных. Поскольку трудно остановиться на одной порции и они очень калорийны, все эти напитки могут способствовать накоплению жира в области живота", — говорит диетолог Ноа Кесада.

Чтобы достичь заветной цели, важно ограничить эти напитки в своем рационе. Лучше всего отдавать предпочтение напитка с нулевой калорийностью. Это кофе, зеленый и черный чай, а также вода.

Диетолог также посоветовала не выходить за рамки бюджета калорий. Иначе это будет неизбежно вести к увеличению веса и появлению жира в области живота.