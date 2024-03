Стоматолог Хабадзе: пародонтит и психические расстройства вызываются одними и теми же патогенами

Микроорганизмы, вызывающие пародонтит, могут также провоцировать длительные стрессы и даже психические расстройства. Эту информацию предоставил доцент Зураб Хабадзе, заместитель директора медицинского института РУДН, руководитель кафедры терапевтической стоматологии.

Фото: Pexels by Cedric Fauntleroy is licensed under CC0