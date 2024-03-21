Стоматолог Хабадзе: пародонтит и психические расстройства вызываются одними и теми же патогенами

Врач предупредил об угрозе деменции из-за заброшенного лечения зубов

Микроорганизмы, вызывающие пародонтит, могут также провоцировать длительные стрессы и даже психические расстройства. Эту информацию предоставил доцент Зураб Хабадзе, заместитель директора медицинского института РУДН, руководитель кафедры терапевтической стоматологии.

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"У нас есть такая бактерия Porphyromonas gingivalis, которая оказывает значительное влияние на нервную систему и даже способна проникать через гематоэнцефалический барьер, который защищает мозг от токсинов. В результате у пациентов может развиться болезнь Альцгеймера. Также в сыворотке крови увеличиваются противовоспалительные цитокины, фактор некроза опухоли, и это подчёркивает длительность и стойкость хронического воспаления", — поделился Зураб Хабадзе.

Согласно ему, избыточное количество данных микроорганизмов может вызывать угрозу для беременных женщин, так как они могут стимулировать образование простагландинов, которые вызывают сокращение мышечного слоя матки, что отрицательно сказывается на развитии плода и может привести к его кислородному голоданию.

Пародонтит можно обнаружить по кровоточивости дёсен и присутствию неприятного запаха изо рта. Недостаточная гигиена может быть причиной этого заболевания.

Случается также, что люди, которые, кажется, следят за гигиеной полости рта, все же не добиваются полного удаления мягкого налета, что приводит к образованию зубного камня и развитию стойкого хронического воспаления десен.