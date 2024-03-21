Стало известно, какие продукты необходимы для работы сердца и сосудов

Ученые рассказали о рисках периодического голодания для здоровья сердца

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Китайские ученые из Медицинской школы Шанхайского университета Цзяо Тун узнали, почему вредно голодать.

Фото: commons.wikimedia.org by Gloria Cabada-Leman is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Они проанализировали данные о диетических привычках 20 тысяч человек. Особенно пристально наблюдали за теми, кто голодал по восьмь часов. Результаты показали, что эти люди имели на 91 процент выше риск умереть от сердечных заболеваний в сравнении с теми, кто кушал несколько раз в течение 12-16 часов.

Также ученые доказали, что употребление фасоли и чечевицы способствует снижению уровня "плохого" холестерина и повышению "хорошего". Об этом пишет "Российская газета”.

Кроме того, стоит чаще кушать жирную рыбу, где много полезных омега-3 жирных кислот.

Для хорошей работы сердца и сосудов в меню нужно добавить фрукты, овощи и жирные молочные продукты.