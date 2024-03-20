Ребёнок с редкой патологией родился в Приморском крае, ему диагностировали омфалоцеле

Врачи Владивостока успешно прооперировали новорождённого с редким диагнозом

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ребёнок с редкой патологией родился в Приморском крае. Об этом сообщает vostokmedia.com.

Фото: flickr.com by серхио Сантос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Во время ультразвукового исследования у новорожденного обнаружили грыжу. Из неонатального центра малыша срочно отправили в Краевую детскую клиническую больницу №1.

"Ребенок родился с довольно редкой патологией. Омфалоцеле, или грыжа пупочного канатика — это порок передней брюшной стенки, встречаемость которого составляет от 1 до 5 случаев на 10 000 новорожденных. По квалификации порок делится на малый, средний и большой. В данном случае был выявлен именно большой дефект передней брюшной стенки до 7-10 см, когда выпяченными остаются петли кишечника, желудок, печень", — поделилась заведующая хирургическим отделением Краевой детской клинической больницы №1 Екатерина Сергеевна Шмырева.

Она рассказала, что малышу перед операцией сделали все необходимые обследования. Само хирургическое вмешательство было в 3 этапа. Ушить стенки брюшной полости сразу не представлялось возможным, потому что это могло спровоцировать диспропорцию. А она могла вызвать проблемы с дыханием и сердечную недостаточность. Врачи удалили кисту пупка, тем самым спася малыша от серьёзных осложнений.

Это уже не первая подобная успешная операция хирургов из Краевой клинической больницы № 1.