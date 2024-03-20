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Ребёнок с редкой патологией родился в Приморском крае, ему диагностировали омфалоцеле

Врачи Владивостока успешно прооперировали новорождённого с редким диагнозом

1:26
Здоровье

Ребёнок с редкой патологией родился в Приморском крае. Об этом сообщает vostokmedia.com.

Врачи Владивостока успешно прооперировали новорождённого с редким диагнозом
Фото: flickr.com by серхио Сантос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Во время ультразвукового исследования у новорожденного обнаружили грыжу. Из неонатального центра малыша срочно отправили в Краевую детскую клиническую больницу №1.

"Ребенок родился с довольно редкой патологией. Омфалоцеле, или грыжа пупочного канатика — это порок передней брюшной стенки, встречаемость которого составляет от 1 до 5 случаев на 10 000 новорожденных. По квалификации порок делится на малый, средний и большой. В данном случае был выявлен именно большой дефект передней брюшной стенки до 7-10 см, когда выпяченными остаются петли кишечника, желудок, печень", — поделилась заведующая хирургическим отделением Краевой детской клинической больницы №1 Екатерина Сергеевна Шмырева.

Она рассказала, что малышу перед операцией сделали все необходимые обследования. Само хирургическое вмешательство было в 3 этапа. Ушить стенки брюшной полости сразу не представлялось возможным, потому что это могло спровоцировать диспропорцию. А она могла вызвать проблемы с дыханием и сердечную недостаточность. Врачи удалили кисту пупка, тем самым спася малыша от серьёзных осложнений.

Это уже не первая подобная успешная операция хирургов из Краевой клинической больницы № 1.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Зинина Алина
Специализируется на общей хирургии, колопроктологии, хирургической проктологии
Специалист Исаев Владимир
Владеет висцеральной и кранеосакральной мануальными методиками, осуществляет комплексный подход к организму, как к единой системе, что дает возможность устранить то нарушение, которое и явилось причиной боли, проводит мануальную терапию с кинезиологическим тестированием мышц.
Специалист Фролова Юлия
Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)
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