Стоматолог назвал опасность частого применения ирригаторов

Стоматолог Хабадзе: постоянное использование ирригаторов ухудшает упругость десны

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье Стоматология

Многие люди пользуются дома ирригатором — специальным прибором, который убирает зубной налет, остатков пищи и массажирует десны за счет пульсаций водяной струи. Как часто можно применять такое устройство, рассказал врач.

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Замдиректора медицинского института РУДН, завкафедрой терапевтической стоматологии, доцент Зураб Хабадзе обьяснил, почему частое пользование ирригатором может навредить деснам. Об этом пишут журналисты "Газеты ru".

"Ирригатор назначают людям, у которых установлены, например, брекеты. В других случаях можно обойтись и без него, или применять устройство пару раз а в неделю", — убеждает Хабадзе.

По его словам, такие приборы не стоит использовать регулярно. Дело в том, что их воздействие на десну может привести к хронической травме мягких тканей, снизив активность фибробластов, синтезирующих коллаген в тканях. Этот компонент отвечаюет за упругость и плотность десны.