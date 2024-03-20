Стоматолог назвал опасность частого применения ирригаторов

Многие люди пользуются дома ирригатором — специальным прибором, который убирает зубной налет, остатков пищи и массажирует десны за счет пульсаций водяной струи. Как часто можно применять такое устройство, рассказал врач.
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Замдиректора медицинского института РУДН, завкафедрой терапевтической стоматологии, доцент Зураб Хабадзе обьяснил, почему частое пользование ирригатором может навредить деснам. Об этом пишут журналисты "Газеты ru".
"Ирригатор назначают людям, у которых установлены, например, брекеты. В других случаях можно обойтись и без него, или применять устройство пару раз а в неделю", — убеждает Хабадзе.
По его словам, такие приборы не стоит использовать регулярно. Дело в том, что их воздействие на десну может привести к хронической травме мягких тканей, снизив активность фибробластов, синтезирующих коллаген в тканях. Этот компонент отвечаюет за упругость и плотность десны.
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
Врач проводит первичный осмотр пациента, диагностику полости рта и рентгендиагностику, при необходимости направление на дополнительные виды исследования, постановку диагноза, составление комплексного плана лечения с привлечением смежных специалистов, развернутую консультацию и рекомендации по профилактике.
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