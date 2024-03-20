Стоматолог назвал опасность частого применения ирригаторов

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Стоматолог Хабадзе: постоянное использование ирригаторов ухудшает упругость десны

0:58
Здоровье » Стоматология

Многие люди пользуются дома ирригатором — специальным прибором, который убирает зубной налет, остатков пищи и массажирует десны за счет пульсаций водяной струи. Как часто можно применять такое устройство, рассказал врач.

Стоматолог Хабадзе: постоянное использование ирригаторов ухудшает упругость десны
Фото: Pexels by Cedric Fauntleroy is licensed under CC0

Замдиректора медицинского института РУДН, завкафедрой терапевтической стоматологии, доцент Зураб Хабадзе обьяснил, почему частое пользование ирригатором может навредить деснам. Об этом пишут журналисты "Газеты ru".

"Ирригатор назначают людям, у которых установлены, например, брекеты. В других случаях можно обойтись и без него, или применять устройство пару раз а в неделю", — убеждает Хабадзе.

По его словам, такие приборы не стоит использовать регулярно. Дело в том, что их воздействие на десну может привести к хронической травме мягких тканей, снизив активность фибробластов, синтезирующих коллаген в тканях. Этот компонент отвечаюет за упругость и плотность десны.

 

 

 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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