Врач-терапевт рассказала о возможных заболеваниях, связанных с ночным кашлем

Врач Терехова назвала ночной кашель тревожным сигналом

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт из Москвы Татьяна Терехова рассказала, что ночной кашель может быть скрытым признаком начинающихся серьёзных заболеваний.

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Во-первых, это могут быть сердечно-сосудистые заболевания. Причиной усиления кашля ночью при них является повышение артериального давления и одышка, нехватка кислорода из-за учащённого сердцебиения.

Во-вторых, это могут быть заболевания желудочно-кишечного тракта, в частности, проблемы с нервными окончаниями пищевода.

Наконец, это могут быть аллергические заболевания и астма.

В любом случае ночной кашель при отсутствии текущих ОРВИ и ОРЗ-заболеваний, продолжающийся в течение продолжительного времени не стоит игнорировать и обследоваться по этому поводу у терапевта.