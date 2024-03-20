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Врач Евгений Тимаков советует родителям весной быть особенно внимательными к одежде малышей на прогулке в межсезонный март

Педиатр Евгений Тимаков дал рекомендации, как одевать малыша на улицу ранней весной

2:04
Здоровье

Педиатр, кандидат медицинских наук, Евгений Тимаков в разговоре с Pravda. Ru напомнил, как не перегреть и не застудить малыша на улице в межсезонье.

Педиатр Евгений Тимаков дал рекомендации, как одевать малыша на улицу ранней весной
Фото: "Baby sleeping POV" by robscomputer is licensed under CC BY 2.0.

Вечная проблема родителей грудничков, как одеть ребёнка на прогулку, когда вроде уже не морозы, но ещё и не тепло, решается просто, говорит доктор — нужно ориентироваться по ситуации.

"Придется ориентироваться родителям по той ситуации, где они находятся на данный конкретный момент, на количество солнечного света, солнца. Если прямое солнце, то ребенок будет потеть. Если находится ребенок в тени дома, где солнце не падает, там будет минусовая температура — будет резко выраженный контраст.

Если при этом будет ветер, то ребенку будет задувать, он будет простывать. Мы одеваем сейчас ребенка во внесезонные слои одежды и берем с собой одеяльце, чтобы можно было вовремя его раскрыть и накрыть", — даёт совет родителям специалист.

Вопреки расхожему мнению, определять состояние малыша надо не по носику, раскрывает секреты ухода за младенцем педиатр.

"Нос со щёками ребенка всегда будут прохладными. Ориентируемся по шее. Не только смотрим температуру ребёнку, горяченький он или холодный. А смотрим ещё на потоотделение. Если у ребенка пошло потоотделение, значит, ему жарко, и организм компенсаторно пытается охладиться. Если ребенок перекутан, то будут риски резкого переохлаждения. Поэтому ориентируемся не только на температуру, но ещё на влагоотделение", — поясняет врач.

Евгений Тимаков дал советы и родителям малышей более старшего возраста.

"Дети старше годика - там всё просто. Один слой одежды, тонкий, надеваем на тельце, как бы нижний слой одежды. И верхний слой одежды, который у нас идёт в весенне-зимний сезон. Сейчас все материалы современные, позволяют ребенку дышать и двигаться. Мы надеваем не зимний костюм, а костюм, который соответствует весеннему периоду", — подытожил медик.

ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ НОВОРОЖДЕННОГО
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Тюкалова Наталья
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
Специалист Марудова Наталья
Заведующая отделением поликлинической педиатрии
Специалист Пономарева Нина
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок, оформляет справки, санаторные карты, карты перед поступлением в детский и школу.
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