Найдено инновационное решение против вируса Эбола

Обнаружен новый метод борьбы с вирусом Эбола

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из Канады и США обнаружили новый способ размножения вируса Эбола, вызывающего опасную геморрагическую лихорадку, распространенную в Африке, к югу от Сахары. Новые методы борьбы с инфекцией будут разработаны на основе данных из исследования, опубликованного в журнале PLOS Biology.

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Специалисты провели анализ воздействия белка VP35 вируса Эбола на аминокислотные цепи убиквитина (белок, регулирующий функции других белков) в клетках человека с помощью компьютерного моделирования.

В ходе процесса убиквитинирования, ковалентное соединение VP35 с убиквитином дает вирусу возможность использовать полимеразный комплекс для своего размножения, но значение слабого нековалентного связывания остается неясным.

Исследователи обнаружили слабые места в нековалентном связывании и подтвердили, что подавление данного взаимодействия снижает активность полимеразного комплекса, что указывает на важность нековалентного связывания для размножения вируса. Моделирование процесса стыковки привело к обнаружению химических соединений, способных блокировать взаимодействие между VP35-Ub, что приводит к уменьшению воспроизводства инфекционного EBOV в клетках и in vivo на мышиной модели.