Возраст не играет роли при установке брекетов, по мнению ортодонта Арины Боловиной

Ортодонт Боловина: брекеты можно установить в любом возрасте

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье Стоматология

Как уверена врач-ортодонт Арина Боловина, ортодонтическое лечение с помощью брекетов рекомендуется при неправильном прикусе, неправильном положении отдельных зубов или жалобах на косметические дефекты улыбки.

Фото: seago.com.ua

Установка брекетов может быть противопоказана при наличии тяжелых системных заболеваний или раке, а также при острых психических расстройствах, однако возраст не является фактором противопоказания.

Не рекомендуется начинать ортодонтическое лечение во время беременности или периода лактации.

При гипоплазии эмали использование элайнеров (кап) для коррекции прикуса может быть более предпочтительным. Специальные брекет-системы позволяют пациентам посещать врача через каждые 2,5 месяца, а не каждый месяц.