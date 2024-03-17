Инструкция по приготовлению маски на основе авокадо для увлажнения сухих волос

Рецепт маски из авокадо для сухих волос

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье Красота

Отель Royal Mansour Marrakech представил свой новый блог #bettertogether, в котором можно найти различные советы и рецепты от известных специалистов, таких как шеф-повар Янник Аллено и эксперты по альтернативной медицине. Блог предлагает советы о том, как поддерживать здоровье тела и ума, а также рекомендации по уходу за кожей и волосами, включая практически применимые рецепты, такие как маска для волос из авокадо от hair-стилиста отеля.

Фото: openverse by Kjokkenutstyr.net is licensed under CC BY-SA 2.0

Авокадо, как оказалось, является очень питательным фруктом, богатым витамином Е, растительными жирами, калием, антиоксидантами и другими полезными веществами. Эти элементы способствуют восстановлению волос, придавая им блеск, силу и стимулируя их рост. Рецепт маски из авокадо для сухих волос включает простой йогурт, авокадо, банан, оливковое масло, масло сладкого миндаля и мед, и обещает прекрасные результаты при регулярном применении.





Супермаска для волос из авокадо от MakeupKaty