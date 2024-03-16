Пить алкоголь во время приема антибиотиков: врач-терапевт рассказала о возможных последствиях такого сочетания веществ

Врачи настоятельно предупреждают о рисках, связанных с употреблением алкоголя во время приема антибиотиков, так как это может привести к серьезным осложнениям для здоровья.
Одно из возможных осложнений — реакция несовместимости, аналогичная эффекту препарата дисульфирама, который используется для лечения алкогольной зависимости. Это может проявиться в виде покраснения кожи, головокружения, сильной головной боли, сердцебиения, тошноты и рвоты, а также нарушений сердечного ритма и резкого снижения артериального давления. Некоторые антибиотики, например, метронидазол и тинидазол, имеют аналогичный эффект, рассказала врач-терапевт Вероника Ведяшкина.
При сочетании фторхинолонов и алкоголя возможно угнетение центральной нервной системы, проявляющееся в возбуждении, нервозности и дезориентации. Антибиотик линезолид несовместим с вином и пивом из-за содержания тирамина в этих напитках, что может вызвать резкое повышение артериального давления.
Некоторые антибиотики, например, пенициллины, считаются относительно безопасными при употреблении с алкоголем, но возможно развитие индивидуальной непереносимости симптомами, такими как рвота, диарея и кожные высыпания.
Следует также отметить, что антибиотики, как правило, негативно воздействуют на печень. При одновременном употреблении алкоголя и антибиотиков гепатотоксичность последних усиливается, сообщает "Вокруг Света".
Употребление алкоголя во время приема антибиотиков может замедлить процесс выздоровления, создать дополнительную нагрузку на печень и привести к серьезным осложнениям, таким как токсическое отравление или алкогольная кома. Поэтому крайне важно воздерживаться от употребления алкоголя как минимум на несколько дней после завершения курса антибиотиков.
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