Пить алкоголь во время приема антибиотиков: врач-терапевт рассказала о возможных последствиях такого сочетания веществ

Врач Ведяшкина заявила об опасности употребления алкоголя во время приема антибиотиков

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи настоятельно предупреждают о рисках, связанных с употреблением алкоголя во время приема антибиотиков, так как это может привести к серьезным осложнениям для здоровья.

Фото: Openverse by takacsi75 is licensed under CC BY 2.0

Одно из возможных осложнений — реакция несовместимости, аналогичная эффекту препарата дисульфирама, который используется для лечения алкогольной зависимости. Это может проявиться в виде покраснения кожи, головокружения, сильной головной боли, сердцебиения, тошноты и рвоты, а также нарушений сердечного ритма и резкого снижения артериального давления. Некоторые антибиотики, например, метронидазол и тинидазол, имеют аналогичный эффект, рассказала врач-терапевт Вероника Ведяшкина.

При сочетании фторхинолонов и алкоголя возможно угнетение центральной нервной системы, проявляющееся в возбуждении, нервозности и дезориентации. Антибиотик линезолид несовместим с вином и пивом из-за содержания тирамина в этих напитках, что может вызвать резкое повышение артериального давления.

Некоторые антибиотики, например, пенициллины, считаются относительно безопасными при употреблении с алкоголем, но возможно развитие индивидуальной непереносимости симптомами, такими как рвота, диарея и кожные высыпания.

Следует также отметить, что антибиотики, как правило, негативно воздействуют на печень. При одновременном употреблении алкоголя и антибиотиков гепатотоксичность последних усиливается, сообщает "Вокруг Света".

Употребление алкоголя во время приема антибиотиков может замедлить процесс выздоровления, создать дополнительную нагрузку на печень и привести к серьезным осложнениям, таким как токсическое отравление или алкогольная кома. Поэтому крайне важно воздерживаться от употребления алкоголя как минимум на несколько дней после завершения курса антибиотиков.