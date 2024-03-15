Почему даже небольшая доза алкоголя может сделать вас психически больным

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Врач Асанов: частое употребление алкоголя может вызвать слабоумие и шизофрению

1:27
Здоровье

Регулярное потребление алкоголя может привести к умственному упадку и увеличить риск развития психических заболеваний, включая шизофрению. Это заявил доктор Тимур Асанов из Видновской клинической больницы.

Врач Асанов: частое употребление алкоголя может вызвать слабоумие и шизофрению
Фото: "Aperol Spritz" by sarahstierch is licensed under CC BY 2.0.

"Алкоголь замедляет мыслительные процессы как минимум на две недели. При частом употреблении он негативно влияет на мозжечок и приводит к атрофии коры головного мозга. Утрата когнитивных способностей при регулярном употреблении алкоголя происходит намного раньше, чем другие физические проблемы, такие как нарушение обмена веществ или снижение иммунитета", — приводит слова Асанова "Подмосковье сегодня".

Он также пояснил, что даже умеренное употребление алкоголя, например, два бокала вина по выходным, может снизить умственные способности на 20%. После алкогольного застолья могут возникать головные боли из-за токсического воздействия на капилляры и нервные клетки внутри черепной коробки.

Асанов также добавил, что процесс окисления алкоголя в нейронах мозга происходит значительно медленнее, чем в печени, что приводит к умственному ухудшению задолго до развития цирроза.

Кроме того, доктор подчеркнул, что долгосрочное употребление алкоголя может спровоцировать различные психические расстройства, такие как шизофрения и биполярное расстройство. Он отметил, что существует даже специфическая форма эпилепсии, вызванная чрезмерным потреблением алкоголя.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
Специалист Шишов Георгий
Врач психотерапевт, психолог
Специалист Гончарова Маргарита
Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств
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