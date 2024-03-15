Почему даже небольшая доза алкоголя может сделать вас психически больным

Регулярное потребление алкоголя может привести к умственному упадку и увеличить риск развития психических заболеваний, включая шизофрению. Это заявил доктор Тимур Асанов из Видновской клинической больницы.
"Алкоголь замедляет мыслительные процессы как минимум на две недели. При частом употреблении он негативно влияет на мозжечок и приводит к атрофии коры головного мозга. Утрата когнитивных способностей при регулярном употреблении алкоголя происходит намного раньше, чем другие физические проблемы, такие как нарушение обмена веществ или снижение иммунитета", — приводит слова Асанова "Подмосковье сегодня".
Он также пояснил, что даже умеренное употребление алкоголя, например, два бокала вина по выходным, может снизить умственные способности на 20%. После алкогольного застолья могут возникать головные боли из-за токсического воздействия на капилляры и нервные клетки внутри черепной коробки.
Асанов также добавил, что процесс окисления алкоголя в нейронах мозга происходит значительно медленнее, чем в печени, что приводит к умственному ухудшению задолго до развития цирроза.
Кроме того, доктор подчеркнул, что долгосрочное употребление алкоголя может спровоцировать различные психические расстройства, такие как шизофрения и биполярное расстройство. Он отметил, что существует даже специфическая форма эпилепсии, вызванная чрезмерным потреблением алкоголя.
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