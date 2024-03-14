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Диетолог Гусакова рассказывает, как устранить неприятный запах после чеснока

Избавляемся от дискомфорта: советы Вероники Гусаковой по запаху чеснока

1:08
Здоровье

Многие индивидуумы сталкиваются с проблемой неприятного запаха после употребления чеснока, несмотря на его многочисленные пользы. Диетолог Вероника Гусакова предложила несколько простых методов, чтобы избавиться от этого дискомфорта.

Избавляемся от дискомфорта: советы Вероники Гусаковой по запаху чеснока
Фото: creativecommons.org by Rüdiger Wölk is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.en

"Во-первых, запах чеснока связан с аллицином, который считается главной причиной его характерного аромата. При употреблении чеснока аллицин и его производные распознаются сенсорными рецепторами во рту, что приводит к появлению неприятного запаха. Для устранения запаха необходимо вывести аллицин из организма", — пояснила специалист по питанию.

Правильная гигиена полости рта играет ключевую роль в борьбе с запахом чеснока. Использование зубной нити и устных ополаскивателей, регулярное чистка зубов помогают удалить остатки чеснока из полости рта.

По мнению эксперта, регулярное употребление воды также способствует удалению аллицина и устранению запаха чеснока. Кроме того, безсахарные леденцы и жевательная резинка стимулируют выработку слюны, что позволяет смывать аллицин и уменьшать запах чеснока, заключила Гусакова.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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