Правда о заболеваниях: как женщины сталкиваются с сердечно-сосудистыми проблемами

Женское здоровье: влияние психических и физических факторов, обсуждение с врачом

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Одной из главных причин смерти среди женщин являются сердечно-сосудистые заболевания, как сообщает акушер-гинеколог Дарья Казакова. Врач подчеркивает, что отнюдь не стоит классифицировать заболевания как исключительно мужские или женские, поскольку большинство из них могут поражать обоих полов. Факторами, влияющими на распространенность заболеваний, являются место проживания, возраст, а также социально-экономические условия.

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Казакова также подчеркивает, что ожидаемая продолжительность жизни у женщин обычно выше, что объясняется более частым обращением к медицинской помощи. В плане психического здоровья женщины более подвержены риску депрессивных расстройств, включая послеродовую депрессию, по сравнению с мужчинами. В подростковом возрасте у девочек часто встречаются такие проблемы, как железодефицитная анемия, расстройства пищевого поведения и инфекции, передающиеся половым путем.

Специалист отмечает, что для женщин репродуктивного и взрослого возраста осложнения, связанные с беременностью, родами и послеродовым периодом, играют значительную роль в заболеваемости.