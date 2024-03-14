Правда о заболеваниях: как женщины сталкиваются с сердечно-сосудистыми проблемами

Одной из главных причин смерти среди женщин являются сердечно-сосудистые заболевания, как сообщает акушер-гинеколог Дарья Казакова. Врач подчеркивает, что отнюдь не стоит классифицировать заболевания как исключительно мужские или женские, поскольку большинство из них могут поражать обоих полов. Факторами, влияющими на распространенность заболеваний, являются место проживания, возраст, а также социально-экономические условия.
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Казакова также подчеркивает, что ожидаемая продолжительность жизни у женщин обычно выше, что объясняется более частым обращением к медицинской помощи. В плане психического здоровья женщины более подвержены риску депрессивных расстройств, включая послеродовую депрессию, по сравнению с мужчинами. В подростковом возрасте у девочек часто встречаются такие проблемы, как железодефицитная анемия, расстройства пищевого поведения и инфекции, передающиеся половым путем.
Специалист отмечает, что для женщин репродуктивного и взрослого возраста осложнения, связанные с беременностью, родами и послеродовым периодом, играют значительную роль в заболеваемости.
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
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