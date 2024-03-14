Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить лавандовый латте
PvP-сезон Battle Teams 2: новые персонажи, оружие и события
Юлия Пересильд выложила фотографии с возлюбленным и поделилась реакцией китайцев на фильм "Вызов"
Эксперт оценил идею убрать частные фирмы из сферы фотовидеофиксации на дорогах
Стал известен диагноз трёхлетней внучки певицы Валерии, которую экстренно госпитализировали
Спецпредставитель ООН констатировал ущемление прав русскоязычных граждан в Германии
Почему кошка может долго смотреть в пустоту
Как выбрать рыхлилку для огорода?
Россия внесла 227 американцев в "стоп-лист"
Правда о заболеваниях: как женщины сталкиваются с сердечно-сосудистыми проблемами

Женское здоровье: влияние психических и физических факторов, обсуждение с врачом

1:10
Здоровье

Одной из главных причин смерти среди женщин являются сердечно-сосудистые заболевания, как сообщает акушер-гинеколог Дарья Казакова. Врач подчеркивает, что отнюдь не стоит классифицировать заболевания как исключительно мужские или женские, поскольку большинство из них могут поражать обоих полов. Факторами, влияющими на распространенность заболеваний, являются место проживания, возраст, а также социально-экономические условия.

Женское здоровье: влияние психических и физических факторов, обсуждение с врачом
Фото: https://esdoctor.com/

Казакова также подчеркивает, что ожидаемая продолжительность жизни у женщин обычно выше, что объясняется более частым обращением к медицинской помощи. В плане психического здоровья женщины более подвержены риску депрессивных расстройств, включая послеродовую депрессию, по сравнению с мужчинами. В подростковом возрасте у девочек часто встречаются такие проблемы, как железодефицитная анемия, расстройства пищевого поведения и инфекции, передающиеся половым путем.

Специалист отмечает, что для женщин репродуктивного и взрослого возраста осложнения, связанные с беременностью, родами и послеродовым периодом, играют значительную роль в заболеваемости.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Популярное
Елена Ханга показала свою дочь, которая удивила необычной внешностью

У родительницы и дочери большая разница в возрасте.

Елена Ханга поделилась фото с дочерью, которую принимают за ее внучку
Озотамнус - красивейший цветок для украшения сада
Красивейший цветок словно осыпан бисером: его обожают ландшафтные дизайнеры - в переводе означает "пахнущий кустарник"
Стало известно, кому досталась элитная квартира Юлии Началовой
Стало известно, сколько минут в день нужно тратить на ходьбу
Финляндия из-за русофобии теперь будет выбирать "между чумой и холерой" Любовь Степушова Владимир Путин не хочет разговаривать с Владимиром Зеленским Дмитрий Плотников В США обратили внимание на активизацию бригады истребителей J-16 Китая Петр Ермилин
Рассказываем, как бороться с проволочником и восстановить прежний вид садового участка
Конспирологов не остановить: Кейт Миддлтон может отказаться от престола
Не выбрасывайте апельсиновые корки: приготовьте из них необычный витаминный напиток
Не выбрасывайте апельсиновые корки: приготовьте из них необычный витаминный напиток
Последние материалы
Юлия Пересильд выложила фотографии с возлюбленным и поделилась реакцией китайцев на фильм "Вызов"
Эксперт оценил идею убрать частные фирмы из сферы фотовидеофиксации на дорогах
Стал известен диагноз трёхлетней внучки певицы Валерии, которую экстренно госпитализировали
Спецпредставитель ООН констатировал ущемление прав русскоязычных граждан в Германии
Почему кошка может долго смотреть в пустоту
Женское здоровье: влияние психических и физических факторов, обсуждение с врачом
Как резкая оттепель может испортить автомобиль
Как выбрать рыхлилку для огорода?
Россия внесла 227 американцев в "стоп-лист"
МО РФ: ВСУ потеряли 195 человек при попытке прорваться в Белгородскую область
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников