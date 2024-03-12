Синдром раздраженного кишечника (СРК): симптомы, причины и лечение в современном мире

Синдром раздраженного кишечника: современные подходы к лечению и управлению симптомами

2:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В наше время синдром раздраженного кишечника (СРК) является одним из наиболее распространенных расстройств желудочно-кишечного тракта. Его главными проявлениями являются чередующиеся запоры и диарея, боли и спазмы в животе, усиливающиеся при стрессе или эмоциональном напряжении. Если у вас есть эти симптомы, вероятно, вы столкнулись с синдромом раздраженного кишечника.

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СПК — это одно из наиболее распространенных заболеваний ЖКТ. По данным ВОЗ, примерно 20% населения страдают этим расстройством. Это функциональное нарушение работы желудочно-кишечного тракта, не связанное с органическими изменениями. Никакие обследования не выявляют изменений или нарушений работы ЖКТ. С другой стороны, человек остается физически здоровым, но сталкивается с дисфункцией ЖКТ, что вызывает дискомфорт и снижает качество жизни.

Симптомы синдрома раздраженного кишечника включают в себя запоры (твердый стул, отсутствие дефекации в течение нескольких дней), диарею (частые жидкие стулы), чередование запоров с диареей, вздутие живота и отсутствие диспептических симптомов во время сна.

Боли при СРК связаны с нарушением моторики кишечника и повышенной чувствительностью кишечника к растяжению. Пациенты с СРК часто чувствуют сильные боли даже при малейшем дискомфорте.

Факторы, способствующие развитию СРК, включают тяжелые инфекции, психо-эмоциональные расстройства и дисбаланс микрофлоры кишечника.

Лечение СРК требует индивидуального подхода. Хотя полного излечения нет, правильная комбинация методов лечения может существенно облегчить симптомы и улучшить качество жизни. Лечение включает в себя исключение из рациона продуктов, вызывающих симптомы, физические упражнения, консультации с психоневрологом и различные медикаментозные методы.

Синдром раздраженного кишечника не прогрессирует, и с правильным управлением его симптомы могут быть контролируемыми. Однако требуется постоянное наблюдение у врача и соблюдение рекомендаций для достижения стойкой ремиссии.