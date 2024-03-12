Уролог назвал шесть основных причин появления импотенции у мужчин

Уролог Гончиков: к импотенции могут привести сердечно-сосудистые заболевания и психологические проблемы

2:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эректильная дисфункция, известная как импотенция, является состоянием, при котором мужчина не способен достичь или поддержать эрекцию, необходимую для удовлетворительного полового акта. Врач-андролог и уролог Батор Гончиков поделился своим мнением об основных причинах импотенции.

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Исследования показывают, что одной из основных причин эректильной дисфункции является возраст. Уровень гормона тестостерона, отвечающего за сексуальное желание, снижается с возрастом, что может привести к проблемам с эрекцией.

Сердечно-сосудистые заболевания, такие как артериальное давление и атеросклероз, могут вызвать повреждение артерий и сужение кровеносных сосудов половых органов, что ограничивает кровоток и затрудняет достижение и поддержание эрекции, пишет Газета.Ru.

Диабет также может быть причиной эректильной дисфункции, так как изменения уровня сахара в крови могут повредить нервы и сосуды, необходимые для эрекции.

Психологические проблемы, включая стресс, депрессию и тревожность, могут оказывать негативное влияние на сексуальное функционирование, в том числе на возможность достижения эрекции, отметил врач.

"Еще одна достаточно распространенная причина — это психологические проблемы, в том числе стресс, депрессия и тревожность. Доказано, что они могут приводить к проблемам с эрекцией", — рассказал Гончиков.

Некоторые лекарственные препараты, используемые для лечения других заболеваний, могут вызывать побочные эффекты, связанные с нарушением эректильной функции, заметил уролог.

Вредные привычки, такие как курение, употребление алкоголя и недостаток физической активности, также могут способствовать развитию эректильной дисфункции.

Гончиков подчеркнул важность обращения к врачу для диагностики и назначения соответствующего лечения в случае возникновения проблем с эрекцией. Каждый человек уникален, и причины эректильной дисфункции могут различаться, поэтому врач сможет определить наиболее эффективные методы лечения для каждого пациента, добавил уролог.