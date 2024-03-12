Уролог назвал шесть основных причин появления импотенции у мужчин

Эректильная дисфункция, известная как импотенция, является состоянием, при котором мужчина не способен достичь или поддержать эрекцию, необходимую для удовлетворительного полового акта. Врач-андролог и уролог Батор Гончиков поделился своим мнением об основных причинах импотенции.
Исследования показывают, что одной из основных причин эректильной дисфункции является возраст. Уровень гормона тестостерона, отвечающего за сексуальное желание, снижается с возрастом, что может привести к проблемам с эрекцией.
Сердечно-сосудистые заболевания, такие как артериальное давление и атеросклероз, могут вызвать повреждение артерий и сужение кровеносных сосудов половых органов, что ограничивает кровоток и затрудняет достижение и поддержание эрекции, пишет Газета.Ru.
Диабет также может быть причиной эректильной дисфункции, так как изменения уровня сахара в крови могут повредить нервы и сосуды, необходимые для эрекции.
Психологические проблемы, включая стресс, депрессию и тревожность, могут оказывать негативное влияние на сексуальное функционирование, в том числе на возможность достижения эрекции, отметил врач.
"Еще одна достаточно распространенная причина — это психологические проблемы, в том числе стресс, депрессия и тревожность. Доказано, что они могут приводить к проблемам с эрекцией", — рассказал Гончиков.
Некоторые лекарственные препараты, используемые для лечения других заболеваний, могут вызывать побочные эффекты, связанные с нарушением эректильной функции, заметил уролог.
Вредные привычки, такие как курение, употребление алкоголя и недостаток физической активности, также могут способствовать развитию эректильной дисфункции.
Гончиков подчеркнул важность обращения к врачу для диагностики и назначения соответствующего лечения в случае возникновения проблем с эрекцией. Каждый человек уникален, и причины эректильной дисфункции могут различаться, поэтому врач сможет определить наиболее эффективные методы лечения для каждого пациента, добавил уролог.
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