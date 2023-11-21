Сексолог Костоев рассказал, почему мужчины терпят неудачи в постели

1:25 Your browser does not support the audio element. Общество

Керим Костоев, консультант по сексуальным отношениям на платформе корпоративного благополучия "Понимаю", рассказал о причинах неудач мужчин в постели. По его словам, мужские страхи, ведущие к провалам в сексуальных отношениях, могут возникнуть по разным причинам, начиная от финансовых трудностей и заканчивая лишним весом.

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Костоев пояснил, что люди часто глубоко размышляют о своих страхах, пытаясь понять их корни, и в результате выдуманные фобии могут стать реальными проблемами в постели.

Мужчины беспокоятся о возможности быть плохими любовниками, задумываются о размере своего полового органа, опасаются неудовлетворенности партнерши. Также их тревожат возможная незапланированная беременность, страх импотенции или продолжительность полового акта.

"Зрелому человеку не важно, что о нем думают в случае неудач... Он осознает реальные причины и умеет решать возникшие вопросы. Если проблемы решаемы, нет смысла беспокоиться. Если они неразрешимы, то беспокойство бессмысленно", — добавил Костоев.

Эксперт также подчеркнул, что поддержка партнерши может помочь избавиться от излишних тревог. Костоев заключил, что общение, взаимопонимание, уважение и совместный поиск решений способны преодолеть комплексы.