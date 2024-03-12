Борьба с дефицитом витаминов весной: ключевые продукты для вашего здоровья

Как сохранить здоровье весной: советы врача о рационе и витаминных добавках

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Весной особенно важно, чтобы организм получал достаточное количество минералов и витаминов. По мнению экспертов, вегетарианский рацион может быть недостаточным для этого времени года.

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Весенний дефицит витаминов подчеркивает необходимость включения в рацион мяса и продуктов животного происхождения не менее трех-четырех раз в неделю. Это помогает организму получать нужные жиры, белки и экстрактивные вещества, которые стимулируют выработку пищеварительных соков. В умеренном количестве мясо является источником цинка, необходимого для здоровья сосудов и нормализации кровообращения, а также содержит железо, избыток которого может привести к таким проявлениям, как ломкость ногтей, мышечная слабость и усталость, и тусклость волос.

Чтобы избежать дефицита различных микроэлементов в весенний период, медики рекомендуют включать в рацион яйца. Кроме того, необходимо обеспечить ежедневное потребление жиров, которые можно получить из таких полезных источников, как жирная морская рыба, льняное семя, конопляное и оливковое масла, как отмечает кардиолог Анна Кореневич.

Врач советует постепенно вносить изменения в рацион, избегая радикальных ограничений. Для поддержания здоровья весной рекомендуется увеличить потребление фруктовых напитков, компотов из замороженных ягод и фруктов, а также зеленого чая, и ограничить потребление кофе и алкоголя.

Выбор продуктов должен быть осознанным, чтобы организм получал все необходимые витамины. При приеме витаминных добавок важно соблюдать рекомендуемые дозы, указанные в ин