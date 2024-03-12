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Тренировка, которая поможет укрепить мышцы спины и избавиться от болей

Тренировка по пилатесу для укрепления мышц спины и похудения

3:38
Здоровье » Красота » Фитнес

Занятие пилатесом три-четыре раза в неделю облегчит выполнение повседневных задач. Эти упражнения нацелены на несколько групп мышц, включая сердечник, ягодичные мышцы, руки и ноги, благодаря чему вы сжигаете больше калорий, быстрее наращиваете силу и укрепляете мышцы спины.

Тренировка по пилатесу для укрепления мышц спины и похудения
Фото: wikimedia.org by Helisusa is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

1. Скатывание в планку.

  • Начните стоять так, чтобы ступни были под бедрами, пальцы ног направлены вперед.
  • Вытяните руки к потолку, одновременно отводя плечи от ушей.
  • Опустите голову и дотянитесь руками до коврика, последовательно прогибая позвоночник вниз, при необходимости сгибая колени.
  • Положите обе руки на коврик и встаньте в полное положение планки, руки плотно прижаты к плечам, ноги прямые, а тело вытянуто в одну длинную линию.
  • Надавите на ладони и пальцы ног, напрягите ноги и подтяните пупок к позвоночнику, чтобы задействовать кор, и удерживайте планку в течение 10-30 секунд, при необходимости опускаясь на колени.

2. Bird Dog.

  • Встаньте на столешницу на четвереньки, руки расположите прямо под плечами, а колени — под бедрами.
  • Вдохните и вытяните правую руку вперед, а левую ногу назад, держа левое бедро параллельно полу.
  • Выдохните и опустите руку и ногу обратно на пол.
  • Повторите с противоположной стороны, вдыхая, чтобы вытянуть левую руку вперед, а правую ногу назад, и выдыхая, чтобы опустить руку и ногу обратно на пол.

3. Плечевой мост.

  • Лягте на спину, ноги на полу, на ширине бедер, пятки на одной линии с костной частью таза, на которой вы сидите, руки прижмите к бокам ладонями вниз.
  • На выдохе подтягивайте пупок к позвоночнику, затем согните таз так, чтобы копчик касался коврика. Последовательно поднимите нижнюю, среднюю и верхнюю части спины.
  • Сделайте вдох в верхней точке, поднимая туловище, но втягивая ребра так, чтобы вы находились на прямой линии от плеч до колен, отводя колени от бедер.
  • На выдохе опускайтесь по одному позвонку за раз, меняя направление движения так, чтобы верхняя, средняя и поясница касались коврика.
  • Повторите упражнение в общей сложности 10 раз.

4. Сотня.

  • Лягте на спину, ноги прижмите к полу.
  • Сведите ноги вместе и поднимите их до положения столешницы, голени параллельны полу.
  • Вытяните руки вдоль туловища и приподнимите их на несколько дюймов над полом.
  • Быстро качайте руками, делая пять вдохов и пять выдохов, в общей сложности 100 вдохов.

5. Пловец.

  • Лягте на живот, лбом вниз на коврик, вытянув руки и ноги.
  • Вдохните и оторвите правую руку и левую ногу от коврика, на выдохе опустите.
  • Поменяйтесь сторонами, на вдохе поднимите левую руку и правую ногу с коврика, на выдохе опустите.
  • Прижмите бедра к пяткам, ступни вместе, колени разведите в стороны, а руки вытяните перед собой, чтобы расслабить поясницу.

6. Боковая планка.

  • Примите положение на столе на четвереньках, руки под плечами, а колени под бедрами.
  • Повернитесь на правый бок, положив руку прямо под плечо и вытянув ноги в шахматном порядке.
  • Задержитесь в этом положении на 15-30 секунд, затем переключитесь на другую сторону.

Выполняя эту тренировку по пилатесу, вы сможете добиться успеха. Она поможет вам сбросить лишний вес, набрать мышечную массу и избавиться от болей в спине.

Пилатес для Легкой и Гибкой СПИНЫ за 15 минут
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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