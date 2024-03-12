Тренировка, которая поможет укрепить мышцы спины и избавиться от болей

Тренировка по пилатесу для укрепления мышц спины и похудения

3:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье Красота Фитнес

Занятие пилатесом три-четыре раза в неделю облегчит выполнение повседневных задач. Эти упражнения нацелены на несколько групп мышц, включая сердечник, ягодичные мышцы, руки и ноги, благодаря чему вы сжигаете больше калорий, быстрее наращиваете силу и укрепляете мышцы спины.

Фото: wikimedia.org by Helisusa is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

1. Скатывание в планку.

Начните стоять так, чтобы ступни были под бедрами, пальцы ног направлены вперед.

Вытяните руки к потолку, одновременно отводя плечи от ушей.

Опустите голову и дотянитесь руками до коврика, последовательно прогибая позвоночник вниз, при необходимости сгибая колени.

Положите обе руки на коврик и встаньте в полное положение планки, руки плотно прижаты к плечам, ноги прямые, а тело вытянуто в одну длинную линию.

Надавите на ладони и пальцы ног, напрягите ноги и подтяните пупок к позвоночнику, чтобы задействовать кор, и удерживайте планку в течение 10-30 секунд, при необходимости опускаясь на колени.

2. Bird Dog.

Встаньте на столешницу на четвереньки, руки расположите прямо под плечами, а колени — под бедрами.

Вдохните и вытяните правую руку вперед, а левую ногу назад, держа левое бедро параллельно полу.

Выдохните и опустите руку и ногу обратно на пол.

Повторите с противоположной стороны, вдыхая, чтобы вытянуть левую руку вперед, а правую ногу назад, и выдыхая, чтобы опустить руку и ногу обратно на пол.

3. Плечевой мост.

Лягте на спину, ноги на полу, на ширине бедер, пятки на одной линии с костной частью таза, на которой вы сидите, руки прижмите к бокам ладонями вниз.

На выдохе подтягивайте пупок к позвоночнику, затем согните таз так, чтобы копчик касался коврика. Последовательно поднимите нижнюю, среднюю и верхнюю части спины.

Сделайте вдох в верхней точке, поднимая туловище, но втягивая ребра так, чтобы вы находились на прямой линии от плеч до колен, отводя колени от бедер.

На выдохе опускайтесь по одному позвонку за раз, меняя направление движения так, чтобы верхняя, средняя и поясница касались коврика.

Повторите упражнение в общей сложности 10 раз.

4. Сотня.

Лягте на спину, ноги прижмите к полу.

Сведите ноги вместе и поднимите их до положения столешницы, голени параллельны полу.

Вытяните руки вдоль туловища и приподнимите их на несколько дюймов над полом.

Быстро качайте руками, делая пять вдохов и пять выдохов, в общей сложности 100 вдохов.

5. Пловец.

Лягте на живот, лбом вниз на коврик, вытянув руки и ноги.

Вдохните и оторвите правую руку и левую ногу от коврика, на выдохе опустите.

Поменяйтесь сторонами, на вдохе поднимите левую руку и правую ногу с коврика, на выдохе опустите.

Прижмите бедра к пяткам, ступни вместе, колени разведите в стороны, а руки вытяните перед собой, чтобы расслабить поясницу.

6. Боковая планка.

Примите положение на столе на четвереньках, руки под плечами, а колени под бедрами.

Повернитесь на правый бок, положив руку прямо под плечо и вытянув ноги в шахматном порядке.

Задержитесь в этом положении на 15-30 секунд, затем переключитесь на другую сторону.

Выполняя эту тренировку по пилатесу, вы сможете добиться успеха. Она поможет вам сбросить лишний вес, набрать мышечную массу и избавиться от болей в спине.

Пилатес для Легкой и Гибкой СПИНЫ за 15 минут