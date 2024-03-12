Головокружение: симптомы и серьёзные последствия, которые важно знать. Не откладывайте при этих проявлениях визит в больницу

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Теледоктор Мясников назвал неустойчивость походки при головокружении признаками серьёзного заболевания

1:32
Здоровье

Головокружения знакомо многим из нас, возникая неожиданно и принося неприятные ощущения. Однако различить обычное головокружение от возможных признаков серьёзного заболевания иногда бывает сложно.

Теледоктор Мясников назвал неустойчивость походки при головокружении признаками серьёзного заболевания
Фото: Wikipedia by Sasha Wolff is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Головокружение, а не пошатывание, неустойчивость походки, когда вокруг тебя кружится мир, потолок, небо — всё это симптом заболевания внутреннего уха. Это почти всегда патология уха, а не инсульт, не атеросклероз и так далее. В 80% это доброкачественное позиционное головокружение", — пояснил он.

Головокружение может вызывать беспокойство, особенно когда оно возникает внезапно и сопровождается неприятными ощущениями. Важно уметь различать его виды и их возможные причины. Ведущий эксперт по медицине и телеведущий Александр Мясников подчеркнул, что головокружение может быть как доброкачественным, так и вызванным серьезными проблемами.

"Также это может быть воспаление лабиринтов уха, болезнь называется лабиринтит и его надо лечить гормонами, но в любом случае это заболевание уха, и вертиго там не лекарствами лечится, а упражнениями", — указал специалист.

По словам Мясникова, доброкачественное головокружение может быть обусловлено наличием кальциевых отложений в ухе, которые раздражают рецепторы полукружных каналов, или же жидкостью, что часто характерно для болезни Меньера.

Мясников также отмечает, что головокружение из-за сезонных факторов, таких как весна, маловероятно, сообщает Общественная Служба Новостей.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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