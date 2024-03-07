Врач-гастроэнтеролог рассказала, какие сладости могут снизить холестерин и не повышать резко сахар

Пастила и зефир могут снизить холестерин

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Парандзем Баргемян — гастроэнтеролог, специалист по УЗИ Центра молекулярной диагностики рассказала о безвредных продуктах, которые можно употреблять без излишнего риска превышения уровня сахара в крови.

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По словам специалиста, ряд сладких продуктов содержат среднее значение сахара, которое не приведёт к риску заболевания диабетом. В число этих продуктов входят мёд, зефир и пастила. Зефир и пастила помимо своей низкой калорийности могут снижать холестерин в крови. В то же время некоторые продукты, не являющиеся сладкими, содержат скрытый сахар, например, кетчуп. По мнению специалиста, количество потребления сахара должно быть очень незначительным. В то же время потребление свежих фруктов и ягод не приводит к росту содержания сахара в крови, способствует нормализации пищеварения и работе желудочно-кишечного тракта. Таким образом,Ю потребление овощей и фруктов не нуждается в строгом ограничении. Они должны постоянно присутствовать в рационе.