Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кинолог Малиновский рассказал, что делать со стаей бродячих собак
Кристина Орбакайте опровергла слухи о массовой отмене своих концертов в России
Послы стран Евросоюза отказались от встречи с Сергеем Лавровым
Искусственный интеллект выявил различия между мозгом мужчины и женщины
В районе Клещеевки по украинской САУ был применен трофейный "Джавелин"
Зеленский: Киев экспортировал около 30 млн тонн груза через зерновой коридор
В России планируют ввести штрафы для авиакомпаний, которые не информируют о своих рейсах
Бабиана - уникальное растение, напоминающее гладиолусы
ГИБДД стала регулярно штрафовать и лишать прав за объезд автобусов
Легкие сладости для фигуры: выбирайте мудро во время диеты

Без жертв: какие сладости можно включить в диету без вреда для фигуры

1:27
Здоровье

Когда начинаются сезонные обсуждения о необходимости сбросить лишние килограммы, все часто приходят к выводу, что следует избавиться от сладкого.

Без жертв: какие сладости можно включить в диету без вреда для фигуры
Фото: flickr. com by Dunkle Biene is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Обычно сладости обвиняют в лишних калориях и рассматривают как источники жира. Но это нечестно, потому что некоторые сладкие угощения могут быть полезны для фигуры и здоровья.

Давайте рассмотрим, какие сладости могут быть допустимы даже во время диеты.

  • Сухофрукты. Изюм, курага, чернослив и другие сухофрукты вполне приемлемы. Они помогают контролировать чувство голода, отлично дополняют легкие блюда, такие как овсяная каша или творог, и оказывают благоприятное воздействие на пищеварение.
  • Мёд. Натуральный мёд, несмотря на свою калорийность, содержит витамины и микроэлементы, необходимые организму. Достаточно 1-2 чайных ложек в день, чтобы улучшить обмен веществ, не нанося вреда фигуре. Лучше всего употреблять мёд утром.
  • Зефир. Этот десерт считается одним из самых полезных благодаря содержанию пектина. Зефир из натуральных ингредиентов даже может помочь сжечь излишки жира.
  • Мармелад. Еще один источник пектина, который следует употреблять умеренно.
  • Горький шоколад. Если горький шоколад содержит не менее 70% какао-бобов, он может способствовать сжиганию жира, а также полезен для сердца и сосудов.
Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Ниязов Аслан
Диагностика и лечение следующих заболеваний:аденома предстательной железы;воспалительные заболевания (баланит, баланопостит и др.);варикоцеле;ЗППП (уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, хламидиоз);камни в почках;недержание мочи;пиелонефрит;простатит;уретрит;цистит.
Специалист Братик Александр
Специалист в области лечения заболеваний молочной железы: доброкачественные, злокачественные опухоли, опухолеподобные образования, гинекомастия мужчин, узловая и диффузная мастопатии, лечение психогенно зависимых заболеваний молочной железы
Специалист Токин Сергей
Заслуженный врач РФ
Популярное
Уникальный способ сделать фары авто как новые: всего один простой ингредиент

У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.

Как быстро отполировать автомобильные фары без специальных инструментов
Как отпугнуть кошек от грядок
Надоедливые соседские коты перестанут валяться на ваших грядках: в ход пустите эти приёмы - безопасны для животных
Сосновые шишки - очень хороший материал, который можно использовать на даче
Плоды вырастают до 2 кг: гигантский сорт томатов завалит урожаем - у него превосходный вкус и устойчивость к болезням
Дмитрий Медведев показал карту границ новой России, сделав территориальные уступки Румынии и Польше Любовь Степушова Потеря танков Abrams M1 показала несостоятельность тактики США на Украине Дмитрий Плотников Что думали о патриотизме в России много лет назад Сергей Лебедев
Внесите это "чёрное золото" в сад: плодородность земли вырастет
Что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений
Поют под окнами, тем самым мешая уснуть: орнитологи обнаружили новую причину постоянных трелей певчих птиц
Поют под окнами, тем самым мешая уснуть: орнитологи обнаружили новую причину постоянных трелей певчих птиц
Последние материалы
Послы стран Евросоюза отказались от встречи с Сергеем Лавровым
Искусственный интеллект выявил различия между мозгом мужчины и женщины
В районе Клещеевки по украинской САУ был применен трофейный "Джавелин"
Зеленский: Киев экспортировал около 30 млн тонн груза через зерновой коридор
В России планируют ввести штрафы для авиакомпаний, которые не информируют о своих рейсах
Бабиана - уникальное растение, напоминающее гладиолусы
ГИБДД стала регулярно штрафовать и лишать прав за объезд автобусов
Бывшего гендиректора банка "Югра" осудили на 9 лет за растрату
Лукашенко подписал указ о переводе госорганов на работу в военное время
Срок годности губной помады: как определить, что пора обновить коллекцию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников