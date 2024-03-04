Легкие сладости для фигуры: выбирайте мудро во время диеты

Без жертв: какие сладости можно включить в диету без вреда для фигуры

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда начинаются сезонные обсуждения о необходимости сбросить лишние килограммы, все часто приходят к выводу, что следует избавиться от сладкого.

Фото: flickr. com by Dunkle Biene is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Обычно сладости обвиняют в лишних калориях и рассматривают как источники жира. Но это нечестно, потому что некоторые сладкие угощения могут быть полезны для фигуры и здоровья.

Давайте рассмотрим, какие сладости могут быть допустимы даже во время диеты.

Сухофрукты . Изюм, курага, чернослив и другие сухофрукты вполне приемлемы. Они помогают контролировать чувство голода, отлично дополняют легкие блюда, такие как овсяная каша или творог, и оказывают благоприятное воздействие на пищеварение.

. Изюм, курага, чернослив и другие сухофрукты вполне приемлемы. Они помогают контролировать чувство голода, отлично дополняют легкие блюда, такие как овсяная каша или творог, и оказывают благоприятное воздействие на пищеварение. Мёд . Натуральный мёд, несмотря на свою калорийность, содержит витамины и микроэлементы, необходимые организму. Достаточно 1-2 чайных ложек в день, чтобы улучшить обмен веществ, не нанося вреда фигуре. Лучше всего употреблять мёд утром.

. Натуральный мёд, несмотря на свою калорийность, содержит витамины и микроэлементы, необходимые организму. Достаточно 1-2 чайных ложек в день, чтобы улучшить обмен веществ, не нанося вреда фигуре. Лучше всего употреблять мёд утром. Зефир . Этот десерт считается одним из самых полезных благодаря содержанию пектина. Зефир из натуральных ингредиентов даже может помочь сжечь излишки жира.

. Этот десерт считается одним из самых полезных благодаря содержанию пектина. Зефир из натуральных ингредиентов даже может помочь сжечь излишки жира. Мармелад . Еще один источник пектина, который следует употреблять умеренно.

. Еще один источник пектина, который следует употреблять умеренно. Горький шоколад. Если горький шоколад содержит не менее 70% какао-бобов, он может способствовать сжиганию жира, а также полезен для сердца и сосудов.