Легкие сладости для фигуры: выбирайте мудро во время диеты

Когда начинаются сезонные обсуждения о необходимости сбросить лишние килограммы, все часто приходят к выводу, что следует избавиться от сладкого.
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Обычно сладости обвиняют в лишних калориях и рассматривают как источники жира. Но это нечестно, потому что некоторые сладкие угощения могут быть полезны для фигуры и здоровья.
Давайте рассмотрим, какие сладости могут быть допустимы даже во время диеты.
Сухофрукты. Изюм, курага, чернослив и другие сухофрукты вполне приемлемы. Они помогают контролировать чувство голода, отлично дополняют легкие блюда, такие как овсяная каша или творог, и оказывают благоприятное воздействие на пищеварение.
Мёд. Натуральный мёд, несмотря на свою калорийность, содержит витамины и микроэлементы, необходимые организму. Достаточно 1-2 чайных ложек в день, чтобы улучшить обмен веществ, не нанося вреда фигуре. Лучше всего употреблять мёд утром.
Зефир. Этот десерт считается одним из самых полезных благодаря содержанию пектина. Зефир из натуральных ингредиентов даже может помочь сжечь излишки жира.
Мармелад. Еще один источник пектина, который следует употреблять умеренно.
Горький шоколад. Если горький шоколад содержит не менее 70% какао-бобов, он может способствовать сжиганию жира, а также полезен для сердца и сосудов.
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