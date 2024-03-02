Агрессивный рак и тромбоз: что несет за собой регулярное курение и жирная пища в рационе

Терапевт Баранова рассказала о вреде жирной пищи и курения для сосудов

0:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Терапевта Ирина Баранова рассказывает, как курение и потребление жирной пищи негативно воздействуют на состояние сосудов. Никотин и смолы, проникая через дыхательные пути в кровеносную систему, увеличивают риск развития сердечной патологии в два раза. "сообщает российская газета"

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Ирина Баранова отмечает, что глюкоза и инсулин могут наносить серьезный ущерб стенкам сосудов. Для контроля уровня гомоцистеина необходимо обеспечить организм достаточным количеством витаминов группы В и улучшить метаболические процессы.

Чтобы поддерживать здоровье сердца и сосудов, рекомендуется вести активный образ жизни и регулярно заниматься аэробными упражнениями.