Терапевта Ирина Баранова рассказывает, как курение и потребление жирной пищи негативно воздействуют на состояние сосудов. Никотин и смолы, проникая через дыхательные пути в кровеносную систему, увеличивают риск развития сердечной патологии в два раза. "сообщает российская газета"
Ирина Баранова отмечает, что глюкоза и инсулин могут наносить серьезный ущерб стенкам сосудов. Для контроля уровня гомоцистеина необходимо обеспечить организм достаточным количеством витаминов группы В и улучшить метаболические процессы.
Чтобы поддерживать здоровье сердца и сосудов, рекомендуется вести активный образ жизни и регулярно заниматься аэробными упражнениями.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.