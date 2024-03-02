Как приготовить здоровые конфеты: рецепт с творогом и бананом

Рецепт домашних конфет из творога и банана: шаги и ингредиенты

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если вы следуете диете, то, вероятно, неудивительно, что мысли о сладком могут преследовать вас.

Фото: commons.wikimedia.org by Loyna is licensed under CC BY-SA 2.5

Предлагаем вам выйти из этого замкнутого круга, приготовив домашние конфеты из творога и банана. Вам понадобятся следующие ингредиенты:

100 грамм творога

100 грамм банана

100 грамм кокосовой стружки

50 грамм чернослива

15 грамм какао-порошка

1 столовая ложка меда

50 грамм черного шоколада

щепотка соли

щепотка ванилина

Начните с того, что очистите спелый банан и нарежьте его на кусочки. Затем положите его в блендер вместе с какао-порошком. Добавьте творог, чернослив и мед. Посыпьте солью и ванилином, и пробейте все ингредиенты до однородного состояния. Переложите полученную массу в миску и добавьте кокосовую стружку. Тщательно перемешайте, чтобы достичь однородности.

Растопите шоколад в сотейнике на медленном огне, постоянно помешивая. Затем добавьте его в готовую массу и еще раз перемешайте. Накройте миску пленкой и поставьте в холодильник на 30 минут.

Сформируйте из полученной шоколадной массы шарики размером с грецкий орех. Обваляйте их со всех сторон в кокосовой стружке. Ваши полезные домашние конфеты готовы к употреблению.