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Как приготовить здоровые конфеты: рецепт с творогом и бананом

Рецепт домашних конфет из творога и банана: шаги и ингредиенты

1:20
Здоровье

Если вы следуете диете, то, вероятно, неудивительно, что мысли о сладком могут преследовать вас.

Рецепт домашних конфет из творога и банана: шаги и ингредиенты
Фото: commons.wikimedia.org by Loyna is licensed under CC BY-SA 2.5

Предлагаем вам выйти из этого замкнутого круга, приготовив домашние конфеты из творога и банана. Вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 100 грамм творога
  • 100 грамм банана
  • 100 грамм кокосовой стружки
  • 50 грамм чернослива
  • 15 грамм какао-порошка
  • 1 столовая ложка меда
  • 50 грамм черного шоколада
  • щепотка соли
  • щепотка ванилина

Начните с того, что очистите спелый банан и нарежьте его на кусочки. Затем положите его в блендер вместе с какао-порошком. Добавьте творог, чернослив и мед. Посыпьте солью и ванилином, и пробейте все ингредиенты до однородного состояния. Переложите полученную массу в миску и добавьте кокосовую стружку. Тщательно перемешайте, чтобы достичь однородности.

Растопите шоколад в сотейнике на медленном огне, постоянно помешивая. Затем добавьте его в готовую массу и еще раз перемешайте. Накройте миску пленкой и поставьте в холодильник на 30 минут.

Сформируйте из полученной шоколадной массы шарики размером с грецкий орех. Обваляйте их со всех сторон в кокосовой стружке. Ваши полезные домашние конфеты готовы к употреблению.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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