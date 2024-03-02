Как приготовить здоровые конфеты: рецепт с творогом и бананом

Если вы следуете диете, то, вероятно, неудивительно, что мысли о сладком могут преследовать вас.
Предлагаем вам выйти из этого замкнутого круга, приготовив домашние конфеты из творога и банана. Вам понадобятся следующие ингредиенты:
Начните с того, что очистите спелый банан и нарежьте его на кусочки. Затем положите его в блендер вместе с какао-порошком. Добавьте творог, чернослив и мед. Посыпьте солью и ванилином, и пробейте все ингредиенты до однородного состояния. Переложите полученную массу в миску и добавьте кокосовую стружку. Тщательно перемешайте, чтобы достичь однородности.
Растопите шоколад в сотейнике на медленном огне, постоянно помешивая. Затем добавьте его в готовую массу и еще раз перемешайте. Накройте миску пленкой и поставьте в холодильник на 30 минут.
Сформируйте из полученной шоколадной массы шарики размером с грецкий орех. Обваляйте их со всех сторон в кокосовой стружке. Ваши полезные домашние конфеты готовы к употреблению.
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