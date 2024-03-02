Основы здорового похудения без стресса и тренировок: практические советы

Как избавиться от лишних килограммов к лету: бережный подход без строгих диет

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если вы стремитесь избавиться от лишних килограммов к лету, то важно подходить к этой задаче ответственно, учитывая особенности своего организма. Вместо строгих диет и интенсивных тренировок рекомендуется выбирать более бережный подход.

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Прежде всего, необходимо научиться различать физический голод от эмоционального. Рекомендуется придерживаться определенного времени для приема пищи, например, в течение 10-12 часов в сутки, и при этом реагировать на реальные сигналы о голоде, избегая слишком длительных перерывов между приемами пищи. Кроме того, важно включать в рацион белки на каждом приеме пищи.

Завтрак играет особенно важную роль, поэтому рекомендуется включать в него продукты с комплексными углеводами, что обеспечит длительное чувство сытости и энергии на весь день.