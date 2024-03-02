Как определить допустимое количество хлеба в вашем рационе

Многие люди не могут представить себе обед или ужин без хлеба. Для некоторых он является обязательным компонентом приема пищи по традиции. Однако стоит помнить, что не всем безопасно потреблять хлеб.
Для здорового человека рекомендуется употреблять не более двух-трех кусочков в день. При наличии здоровственных проблем, таких как диабет или лишний вес, лучше отказаться от этого продукта, особенно от белого хлеба из очищенной муки, который содержит много быстрых углеводов. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта ржаной хлеб также может быть не рекомендован. Зерновой хлеб, однако, имеет меньше противопоказаний и его можно включать в рацион даже при некоторых заболеваниях.
Этот продукт богат растворимыми пищевыми волокнами, которые способствуют нормальной работе желудочно-кишечного тракта. Важно, однако, не употреблять слишком много хлеба и ограничиться тремя кусочками в день.
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