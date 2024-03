В Чебоксарах врачи удалили у пациентки огромную опухоль, которая выглядела как зубастое чудовище

В Чебоксарах онкологи провели сложную операцию по удалению у пациентки огромной опухоли с зубами и волосами.

Фото: flickr.com by Official Navy Page is licensed under U.S. federal government