В Чебоксарах врачи удалили у пациентки огромную опухоль, которая выглядела как зубастое чудовище

В Чебоксарах онкологи удалили у пациентки огромную опухоль с зубами и волосами

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Чебоксарах онкологи провели сложную операцию по удалению у пациентки огромной опухоли с зубами и волосами.

Фото: flickr.com by Official Navy Page is licensed under U.S. federal government

Всё началось с того, что женщина стала плохо себя чувствовать, а её живот постоянно рос, как у беременной, хотя она не ждала ребёнка. Также у неё начались проблемы с пищеварением. В какой-то момент женщина поняла, что больше нельзя тянуть время, и обратилась к врачам.

Медики обнаружили в брюшной полости пациентки огромную опухоль диаметром более 40 сантиметров. Она сдавливала внутренние органы и затрудняла дыхание. Чтобы предотвратить кровотечение, хирурги должны были извлекать опухоль предельно осторожно. Они оперировали женщину около двух часов.

Когда опухоль была извлечена, даже опытные врачи были удивлены её устрашающим видом. Казалось, будто это живое существо: в ней сформировались волосы, зубы и жировая ткань. Такая аномалия случается крайне редко и объясняется тем, что новообразование формируется из эмбриональных тканей.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо, её жизни и здоровью ничто не угрожает.