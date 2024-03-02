Иммунитет: мифы и реальность. Как научиться защищать себя правильно

1 марта отмечается Международный День Иммунитета. О том, что такое иммунитет, как он функционирует, стоит ли его усиливать, и безопасно ли использовать прививки рассказала врач-инфекционист, ведущий консультант по лабораторной медицине и эксперт Центра молекулярной диагностики Федерального бюро по управлению надзором в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) Маргарита Провоторова.
"Удивительно, но наш иммунитет до сих пор рассматривается многими как некий неизведанный мир, непостижимое существо, которое нельзя увидеть ни на УЗИ, ни на рентгене, и его функции нельзя измерить одним анализом", — удивляется эксперт. "Тем не менее, почти половина людей считает, что иммунитет нужно укреплять осенью, а весной тем более. Отсюда и всеобщее увлечение иммуномодуляторами, витаминами, соляными пещерами — методами, не имеющими научного обоснования. Другими словами, они бесполезны".
На самом деле иммунная система существует и представляет собой множество органов, содержащих лимфоидную ткань, включая костный мозг, вилочковую железу, селезенку, миндалины и аппендикс. Некоторые из них производят белые кровяные клетки, другие задерживают микробы и другие антигены, а также служат местом обитания клеток иммунной системы. Помимо общего иммунитета, существует местный иммунитет, который находится на слизистых оболочках, таких как нос, ротовая полость, дыхательные пути и кишечник.
Как можно и как нельзя повлиять на иммунитет
"Наиболее правильным подходом является не вмешиваться в работу нашего иммунитета с помощью БАДов, иммуномодуляторов и даже витаминов", — советует Провоторова. "Ведь у этих препаратов отсутствует научное обоснование их эффективности в укреплении иммунитета. Для нормальной работы иммунной системы требуется здоровый и разумный образ жизни".
Конкретные меры включают в себя:
Эти меры помогут поддерживать здоровье иммунной системы и общее благополучие организма, сообщает aif.ru.
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