Как различить эмоциональный голод от физического: советы эксперта

Эндокринолог Вараева рассказал, как отличить эмоциональный голод от обычного

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Частое переедание и набор лишнего веса часто связаны с эмоциональным голодом, а не с реальной потребностью организма.

Фото: New York Times by Armando Rafael is licensed under public domain

Поэтому важно научиться различать их. Эндокринолог Юргита Вараева рассказывает, как это сделать.

Признаки эмоционального голода весьма специфичны. Во-первых, он обычно настигает внезапно, например, после стрессовой ситуации. В такие моменты трудно удержаться от приема пищи, хотя физического голода может и не быть.

Эмоциональный голод часто сопровождается желанием определенных продуктов, чаще всего это касается вредной пищи, такой как шоколад или сладости. Полезные продукты на ум при этом не приходят.

Еще одним признаком эмоционального голода является его сложность в утолении путем приема пищи. После еды хочется еще и еще, и человек может столкнуться с чувством вины из-за переедания, что в конечном итоге может ухудшить его эмоциональное состояние.