Открываем секрет: лучшие способы избавиться от целлюлита, которые маркетологи скрывают

Эксперт Воронцова: "В борьбе с целлюлитом не существует чудодейственного решения"

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ирина Воронцова, эксперт по натуральной продукции из магазина "9 монахов", поделилась своими знаниями с изданием "Вести Подмосковья" относительно борьбы с целлюлитом. Она предупредила от того, чтобы не поддаваться уловкам маркетологов, которые обещают мгновенное избавление от "апельсиновой корки" с помощью различных кремов или процедур.

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Согласно словам специалиста, устранить целлюлит раз и навсегда практически невозможно, однако можно улучшить состояние кожи. Она рекомендует использовать комплексный подход, включающий физические упражнения, коррекцию питания и уход за кожей. Об этом сообщает "Вести Подмосковья".

Ирина Воронцова подчеркнула, что целлюлит связан с нарушениями в кровообращении и лимфатической системе, поэтому важно двигаться больше, уделять время упражнениям, а также внимательно следить за рационом, включая в него больше овощей, фруктов, злаков, белков и полезных жиров.

Кроме того, для улучшения кровообращения и лимфотока кожи рекомендуется регулярно проводить массаж, скрабирование и увлажнение. Специальные кремы и сыворотки, содержащие кофеин, ретинол, гуарану и другие активные ингредиенты, также могут помочь уменьшить видимость целлюлита.

Важно помнить, что все эти методы эффективны только в комплексе, их использование по отдельности может оказаться малоэффективным. Также эксперт советует применять кремы и процедуры под контролем специалиста, чтобы достичь наилучших результатов.