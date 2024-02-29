Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ГИБДД предостерегла водителей от смены фар и дисков без спецразрешения
На какой скорости расход топлива в машине минимален: водителям на заметку
На рынке появился новый игровой смартфон Nubia Neo 2
Важное изменение в ПДД: на перекресток с круговым движением теперь въезжаем иначе
Зачем бывалые автомобилисты берут в машину пену для бритья
Зима заканчивается и начнётся весна - время, когда надо подготовить огород к сезону
Врачи назвали продукты, которые выводят из строя поджелудочную, вызывая рак
Названы три неожиданные опции, которые упрощают управление автомобилем
Директор автосалона раскрыл, куда деваются все непроданные машины
Здоровое питание с сметаной: как избежать некачественных продуктов

Врач Соломатина рассказала, сколько сметаны можно съесть в день

3:25
Здоровье

Эксперты выяснили, что половина сметаны, представленной на прилавках магазинов, не соответствует стандартам, установленным нормативными документами. В некоторых случаях обнаружен даже поддельный продукт.

Врач Соломатина рассказала, сколько сметаны можно съесть в день
Фото: Wikipedia by Yan.gorev is licensed under CC BY-SA 4.0

Что же делает настоящую сметану полезной, как правильно выбрать её и сколько можно употреблять без ущерба для здоровья в день? Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.

"Сметана, настоящая, то есть произведённая из сливок, является кисломолочным продуктом", — поясняет специалист.

В её составе содержатся белки и жиры (молочные жиры усваиваются очень легко), а также витамины, кальций и молочнокислые бактерии, которые благотворно воздействуют на микробиом организма, влияя на многие его функции. Важно также отметить присутствие в сметане витамина D, значение которого недавно стало предметом широких обсуждений.

Диетолог подчеркивает, что и полезность, и потенциальная опасность сметаны связаны с её содержанием жиров.

"Жир необходим для организма", — отмечает Соломатина.

Он играет роль строительного материала, участвует в процессах образования гормонов, формирования клеточных мембран, поддержания мозговой активности. Особенно важен он для детей, поскольку необходим для нормального роста и развития. При этом предпочтительны молочные жиры перед другими видами жиров.

Однако жир может стать проблемой для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно связанными с функционированием поджелудочной железы, желчного пузыря или печени. По мнению эксперта, правильное потребление сметаны предполагает знание меры.

"Умеренное употребление, например, ложка или две сметаны в день, добавленные в супы или другие блюда, будет полезным, — утверждает диетолог. — Однако важно, чтобы это была качественная сметана, произведенная из натуральных ингредиентов".

Елена Соломатина также обращает внимание на то, как производители могут вводить потребителей в заблуждение.

"Фальсификация может быть разной", — говорит эксперт.

Например, продукт на основе пальмового масла теперь не называется сметаной, а обозначается как "сметанка" или "сметанный продукт". В таких продуктах отсутствует молочный жир или он разбавлен, что лишает их многих полезных свойств. Есть и другие методы обмана, такие как неправильное указание процента жирности или добавление стабилизаторов, таких как крахмал, что может ввести в заблуждение потребителей, особенно тех, кто следит за калорийностью продуктов.

Опасность представляют также нарушения срока годности, неправильное хранение или несоблюдение санитарно-гигиенических норм в производстве.

"Сметана является очень скоропортящимся продуктом, — поясняет диетолог.

Несоблюдение условий хранения может привести к размножению бактерий, а также к попаданию в продукт антибиотиков или гормонов, что представляет опасность для здоровья. Поэтому важно выбирать продукцию проверенных производителей, следить за сроком годности и условиями хранения.

В целом, сметана, употребляемая в разумных количествах, может быть полезным продуктом в рационе питания, особенно с учетом её полезных свойств, связанных с молочными жирами. Для тех, кто стремится снизить потребление жиров, нежирные йогурты или простокваша могут служить альтернативой.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Популярное
С новым материалом, который в 4 раза прочнее стали и в 5 раз её легче, автомобили смогут взлетать

Новейший материал, согласно последним отчетам, обещает революционные перспективы для автопроизводителей и может даже стать основой для создания бронежилетов следующего поколения.

Cell Reports Physical Science: создан материал, который в 4 раза прочнее стали и в 5 раз её легче
Салат из печени трески: делаем в классическом варианте по всем правилам
Классический салат из печени трески: беспроигрышная закуска для праздника или обычного ужина
Все не так просто, как может показаться: ученые сделали открытие, меняющие наше представление о водном цикле на Земле
Живущий с 83-летней возлюбленной шоумен Гоген Солнцев показал младенца: мы сотворили чудо
В Москве прошёл II Большой круг российского казачества Дмитрий Плотников Артефакты истории: кинжал каменного века из датского Хиндсгавля Вячеслав Шпаковский В Антарктиде готовится миссия по поиску древнего льда Анастасия Жукова
Россия: какие законы вступают в силу в марте?
Извинения кошек: как они проявляют свою привязанность к хозяину
Плечи станут широкими и мускулистыми, как у Геракла: упражнение с гантелями — ключ к массивной грудной клетке
Плечи станут широкими и мускулистыми, как у Геракла: упражнение с гантелями — ключ к массивной грудной клетке
Последние материалы
ГИБДД предостерегла водителей от смены фар и дисков без спецразрешения
Врач Соломатина рассказала, сколько сметаны можно съесть в день
На какой скорости расход топлива в машине минимален: водителям на заметку
На рынке появился новый игровой смартфон Nubia Neo 2
Важное изменение в ПДД: на перекресток с круговым движением теперь въезжаем иначе
Зачем бывалые автомобилисты берут в машину пену для бритья
Зима заканчивается и начнётся весна - время, когда надо подготовить огород к сезону
Врачи назвали продукты, которые выводят из строя поджелудочную, вызывая рак
Названы три неожиданные опции, которые упрощают управление автомобилем
Директор автосалона раскрыл, куда деваются все непроданные машины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников