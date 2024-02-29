Здоровое питание с сметаной: как избежать некачественных продуктов

Врач Соломатина рассказала, сколько сметаны можно съесть в день

3:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперты выяснили, что половина сметаны, представленной на прилавках магазинов, не соответствует стандартам, установленным нормативными документами. В некоторых случаях обнаружен даже поддельный продукт.

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Что же делает настоящую сметану полезной, как правильно выбрать её и сколько можно употреблять без ущерба для здоровья в день? Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.

"Сметана, настоящая, то есть произведённая из сливок, является кисломолочным продуктом", — поясняет специалист.

В её составе содержатся белки и жиры (молочные жиры усваиваются очень легко), а также витамины, кальций и молочнокислые бактерии, которые благотворно воздействуют на микробиом организма, влияя на многие его функции. Важно также отметить присутствие в сметане витамина D, значение которого недавно стало предметом широких обсуждений.

Диетолог подчеркивает, что и полезность, и потенциальная опасность сметаны связаны с её содержанием жиров.

"Жир необходим для организма", — отмечает Соломатина.

Он играет роль строительного материала, участвует в процессах образования гормонов, формирования клеточных мембран, поддержания мозговой активности. Особенно важен он для детей, поскольку необходим для нормального роста и развития. При этом предпочтительны молочные жиры перед другими видами жиров.

Однако жир может стать проблемой для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно связанными с функционированием поджелудочной железы, желчного пузыря или печени. По мнению эксперта, правильное потребление сметаны предполагает знание меры.

"Умеренное употребление, например, ложка или две сметаны в день, добавленные в супы или другие блюда, будет полезным, — утверждает диетолог. — Однако важно, чтобы это была качественная сметана, произведенная из натуральных ингредиентов".

Елена Соломатина также обращает внимание на то, как производители могут вводить потребителей в заблуждение.

"Фальсификация может быть разной", — говорит эксперт.

Например, продукт на основе пальмового масла теперь не называется сметаной, а обозначается как "сметанка" или "сметанный продукт". В таких продуктах отсутствует молочный жир или он разбавлен, что лишает их многих полезных свойств. Есть и другие методы обмана, такие как неправильное указание процента жирности или добавление стабилизаторов, таких как крахмал, что может ввести в заблуждение потребителей, особенно тех, кто следит за калорийностью продуктов.

Опасность представляют также нарушения срока годности, неправильное хранение или несоблюдение санитарно-гигиенических норм в производстве.

"Сметана является очень скоропортящимся продуктом, — поясняет диетолог.

Несоблюдение условий хранения может привести к размножению бактерий, а также к попаданию в продукт антибиотиков или гормонов, что представляет опасность для здоровья. Поэтому важно выбирать продукцию проверенных производителей, следить за сроком годности и условиями хранения.

В целом, сметана, употребляемая в разумных количествах, может быть полезным продуктом в рационе питания, особенно с учетом её полезных свойств, связанных с молочными жирами. Для тех, кто стремится снизить потребление жиров, нежирные йогурты или простокваша могут служить альтернативой.