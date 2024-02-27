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Распухло колено — ищите гонорею: доктор Мясников предупредил о последствиях стыдного недуга

Доктор Мясников удивился, что не все знают о гонорее

1:25
Здоровье

Врач Александр Мясников пришёл в ужас, обнаружив на своей программе, что не все знают о гонорее. Своим изумлением телеведущий поделился в телеграме.

Доктор Мясников удивился, что не все знают о гонорее
Фото: FB доктора Мясникова by ВГТРК

"Недавно на передаче в рубрике "Вопросы от доктора" вышла молодая девушка и не смогла ответить на вопрос про гонорею. Она даже и не слышала о таком. Я в перерыве спросил: она прикалывалась или как? Нет, говорит, правда не знаю. Я потом попросил поднять руки: кто ещё не знает?! И ещё две девушки подняли руки…" — рассказывает теледоктор.

Между тем, статистика распространённости стыдного недуга удручает. В США им заболевает миллион человек в год. "И в России ситуация не лучше!" — возмущён Мясников.

Гонорея легко лечится: одна инъекция "правильного антибиотика" — и всё. Но беда в том, что зачастую протекает бессимптомно.

"А когда симптомов нет — нет и лечения! И вот ты сам становишься источником заражения, если что, и затаившиеся болезнь потихоньку приводит к осложнениям", — предупреждает специалист.

Последствия нелеченой гонореи тяжёлые — от бесплодия и простатита до воспалений других органов и частей тела.

"Если на медэкзаменах вам попадётся вопрос: поступает молодой парень 17 лет с распухшим и горячим коленом — не тратьте время и сразу ищите в ответе диагноз "гонорея"!" — привёл пример доктор.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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