Распухло колено — ищите гонорею: доктор Мясников предупредил о последствиях стыдного недуга

Доктор Мясников удивился, что не все знают о гонорее

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Александр Мясников пришёл в ужас, обнаружив на своей программе, что не все знают о гонорее. Своим изумлением телеведущий поделился в телеграме.

Фото: FB доктора Мясникова by ВГТРК

"Недавно на передаче в рубрике "Вопросы от доктора" вышла молодая девушка и не смогла ответить на вопрос про гонорею. Она даже и не слышала о таком. Я в перерыве спросил: она прикалывалась или как? Нет, говорит, правда не знаю. Я потом попросил поднять руки: кто ещё не знает?! И ещё две девушки подняли руки…" — рассказывает теледоктор.

Между тем, статистика распространённости стыдного недуга удручает. В США им заболевает миллион человек в год. "И в России ситуация не лучше!" — возмущён Мясников.

Гонорея легко лечится: одна инъекция "правильного антибиотика" — и всё. Но беда в том, что зачастую протекает бессимптомно.

"А когда симптомов нет — нет и лечения! И вот ты сам становишься источником заражения, если что, и затаившиеся болезнь потихоньку приводит к осложнениям", — предупреждает специалист.

Последствия нелеченой гонореи тяжёлые — от бесплодия и простатита до воспалений других органов и частей тела.

"Если на медэкзаменах вам попадётся вопрос: поступает молодой парень 17 лет с распухшим и горячим коленом — не тратьте время и сразу ищите в ответе диагноз "гонорея"!" — привёл пример доктор.