Невыносимо болели пальцы: в Карелии медики обнаружили синдром Барре-Массона у женщины, которая несколько лет на обращалась к ним за помощью

В Карелии врачи впервые диагностировали у пациентки синдром Барре-Массона

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Карелии женщина обратилась к медикам с необычными симптомами, которые были определены как синдром Барре-Массона. Глава Минздрава Республики Карелия Михаил Охлопков поделился этой информацией в своих соцсетях.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Это редкое заболевание периферической нервной системы привело к невыносимой боли в ее пальцах. Сначала симптомы проявлялись лишь иногда, но затем стали более интенсивными и длительными. Несмотря на это, она не обращалась за помощью в течение нескольких лет, сообщает karelinform.ru.

Врачи обнаружили небольшое новообразование на пальце женщины и решили провести хирургическое вмешательство. После успешной операции пациентка избавилась от болей и стала чувствовать облегчение. Этот случай помог расширить понимание медиков о редких заболеваниях и продемонстрировал их способность оказывать помощь в сложных ситуациях.