Как избежать дефицита кальция: влияние употребления кофе на здоровье костей

Эндокринолог Павлова назвала безопасной дозой кофе две чашки в день

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Избыточное потребление кофе может привести к недостатку кальция в организме, что, в свою очередь, может вызвать проблемы с костями и зубами. Об этом заявила доктор медицинских наук и специалист по эндокринологии Зухра Павлова.

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По её мнению, кофе содержит танин, который мешает усвоению кальция в организме, приводя к его выводу. Регулярное употребление кофе вместе с пищей может снизить поступление кальция в организм, что стимулирует выработку паратгормона. Этот гормон компенсирует уровень кальция, извлекая его из костей и зубов.

"Чтобы наслаждаться кофе, не рискуя своими костями, и сохранить здоровую костную ткань, важно употреблять кофе в умеренном количестве. По мнению врача, если пить одну-две чашки кофе в день, это не вызовет никаких проблем", — подчеркнула Павлова.