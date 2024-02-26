Жительница Ростова-на-Дону родила ребёнка, после чего врачи удалили 40 опухолей из её матки

В Ростове-на-Дону врачи удалили 40 опухолей из тела беременной женщины

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Ростове-на-Дону в матке беременной женщины было обнаружено 40 опухолей. После того как россиянка родила девочку, врачи удалили одно за другим все эти новообразования.

Фото: dvidshub.net by Petty Officer 2nd Class Joseph Seavey is licensed under U.S. federal government

Такие случаи могут сильно усложнить протекающую беременность и затруднить роды, однако в случае с жительницей Ростова-на-Дону всё прошло благополучно. Кроме того, врачи сумели сохранить ей возможность в будущем снова стать мамой. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и быстро идёт на поправку.

"После того как на свет появилась девочка, мы удалили 40 миоматозных узлов — и очень больших размеров, и мелких. Такие опухоли могут давать серьёзные осложнения беременности — её необходимо вынашивать под неусыпным контролем акушеров-гинекологов", — рассказала акушер-гинеколог Алина Галусяк-Смолянинова в телеграм-канале "Медицинская Россия".

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