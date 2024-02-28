За бокальчиком красного: как вино влияет на клеточные процессы и здоровье, мозг может сильно пострадать

Хирург Умнов рассказал, что винный алкоголизм разрушает клетки головного мозга

1:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Злоупотребление вином сильно воздействует на процессы в клетках, ответственных за формирование костной ткани, увеличивая риск переломов, заявил преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. Он также отметил, что красное вино содержит вещества, которые могут вызывать головные боли и способствовать обезвоживанию.

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Содержащиеся в красном вине вещества могут вызывать головные боли. Вино имеет мочегонные свойства, что способствует обезвоживанию и головным болям при похмелье. Алкоголизм, связанный с употреблением вина, разрушает клетки головного мозга, приводя к их отмиранию. Курение только ускоряет этот процесс. У лиц, страдающих от алкоголизма, могут образовываться рубцы на коре головного мозга, что приводит к отеку этого органа, — сообщил медик.

Кроме того, по мнению Умнова, у поклонников вина отмирают клетки печени, которые заменяются рубцами и жировой тканью. В результате также могут образовываться тромбы, угрожающие разрывом стенок органов.

"Внутреннее кровотечение является наиболее распространенной причиной смерти у больных циррозом печени, но уже до этого могут возникнуть серьезные проблемы из-за отравления", — подчеркнул врач.

Умнов также отметил, что употребление вина может привести к пиелонефриту, образованию камней в почках, так как почки вынуждены работать с повышенной интенсивностью. Красное вино содержит высокий уровень токсичных металлов по сравнению с другими напитками в образце.

Врач также напомнил, что вино является калорийным продуктом. Его калорийность обусловлена содержанием в нем спирта и сахара. В 100 мл любого вида напитка содержится от 72 до 235 килокалорий. Поэтому вино является дополнительным фактором риска развития второго типа диабета, заключил Умнов.