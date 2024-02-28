Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Посол Антонов заявил, что США понимают, чем грозит отправка их союзниками войск на Украину
В Пентагоне считают, что возможная поставка ATACMS Украине не приведет к их нехватке у США
Российские военнослужащие оказывают помощь жителям освобожденной Авдеевки
Три вредные водительские привычки, из-за которых можно потерять много денег
Бьютихаки визажистов против холода
Mercedes-Benz передумал переходить на электромобили к 2030 году
Когда начинать укоренять черенки винограда
Терапевт Заплавнова рассказала об опасных заболеваниях, симптомом которых является зевота
Управление автомобилем в дождь: какую ошибку допускают многие водители
За бокальчиком красного: как вино влияет на клеточные процессы и здоровье, мозг может сильно пострадать

Хирург Умнов рассказал, что винный алкоголизм разрушает клетки головного мозга

1:57
Здоровье

Злоупотребление вином сильно воздействует на процессы в клетках, ответственных за формирование костной ткани, увеличивая риск переломов, заявил преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. Он также отметил, что красное вино содержит вещества, которые могут вызывать головные боли и способствовать обезвоживанию.

Хирург Умнов рассказал, что винный алкоголизм разрушает клетки головного мозга
Фото: commons.wikimedia.org by Tomascastelazo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Содержащиеся в красном вине вещества могут вызывать головные боли. Вино имеет мочегонные свойства, что способствует обезвоживанию и головным болям при похмелье. Алкоголизм, связанный с употреблением вина, разрушает клетки головного мозга, приводя к их отмиранию. Курение только ускоряет этот процесс. У лиц, страдающих от алкоголизма, могут образовываться рубцы на коре головного мозга, что приводит к отеку этого органа, — сообщил медик.

Кроме того, по мнению Умнова, у поклонников вина отмирают клетки печени, которые заменяются рубцами и жировой тканью. В результате также могут образовываться тромбы, угрожающие разрывом стенок органов.

"Внутреннее кровотечение является наиболее распространенной причиной смерти у больных циррозом печени, но уже до этого могут возникнуть серьезные проблемы из-за отравления", — подчеркнул врач.

Умнов также отметил, что употребление вина может привести к пиелонефриту, образованию камней в почках, так как почки вынуждены работать с повышенной интенсивностью. Красное вино содержит высокий уровень токсичных металлов по сравнению с другими напитками в образце.

Врач также напомнил, что вино является калорийным продуктом. Его калорийность обусловлена содержанием в нем спирта и сахара. В 100 мл любого вида напитка содержится от 72 до 235 килокалорий. Поэтому вино является дополнительным фактором риска развития второго типа диабета, заключил Умнов.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Гудилова Юлия
Использует все современные виды диагностики, лечения и профилактики гастритов, язвенной болезни, функциональных диспепсий, поражений пищевода при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и других гастроэнтерологических заболеваний.
Специалист Шантурова Евгения
Специализируется на лечении широкого спектра заболеваний органов пищеварения (язвенная болезнь желудка, гастрит, дисбактериоз, панкреатит, гепатит)
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Популярное
В администрации Цюриха распорядились избавиться от украинских флагов на улицах города

В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х.

С улиц Цюриха начали убирать украинские флаги
В 2024 году магнитные полюса Солнца поменяются местами
Меняя полюса, Солнце сшибёт с орбиты все спутники Илона Маска — описаны последствия для человечества
Без применения инъекций: способ восстановить увядающую и безжизненную кожу всего одной процедурой
Как правильно сажать укроп на даче, чтобы он чувствовал себя хорошо и радовал урожаем
Артефакты истории: кинжал каменного века из датского Хиндсгавля Вячеслав Шпаковский В Антарктиде готовится миссия по поиску древнего льда Анастасия Жукова Сценарий создания палестинского государства от Махмуда Аббаса: риски и плюсы Михаил Плисюк
Мать отчитала Ксению Бородину за покупку носков за 40 тысяч рублей: сколько раз можно было в "Пятёрочку" сходить
В Карелии обнаружен ранее неизвестный науке минерал
Делимся советами удаления веток, чтобы ваши плодовые деревья чувствовали себя прекрасно
Делимся советами удаления веток, чтобы ваши плодовые деревья чувствовали себя прекрасно
Последние материалы
Посол Антонов заявил, что США понимают, чем грозит отправка их союзниками войск на Украину
Хирург Умнов рассказал, что винный алкоголизм разрушает клетки головного мозга
В Пентагоне считают, что возможная поставка ATACMS Украине не приведет к их нехватке у США
Российские военнослужащие оказывают помощь жителям освобожденной Авдеевки
Три вредные водительские привычки, из-за которых можно потерять много денег
Бьютихаки визажистов против холода
Mercedes-Benz передумал переходить на электромобили к 2030 году
Когда начинать укоренять черенки винограда
Терапевт Заплавнова рассказала об опасных заболеваниях, симптомом которых является зевота
Управление автомобилем в дождь: какую ошибку допускают многие водители
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников