Предупреждение или сигнал тревоги? Несколько симптомов дисфункции щитовидной железы

Врач Малиновская заявила, что сбои в работе щитовидной железы влияют на психику пациента

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Щитовидная железа играет ключевую роль в выработке множества гормонов в организме и влияет на функционирование нервной и сердечно-сосудистой систем. Нарушения в работе этой железы могут привести к различным проблемам.

Фото: openverse.org by elements_of_this_world is licensed under CC BY 2.0.

Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская выделила опасные признаки, указывающие на нарушения в функционировании щитовидной железы.

Эта железа синтезирует важные гормоны, такие как тироксин и трийодтиронин, которые регулируют метаболизм, нервную активность и репродуктивные процессы. Неисправности в выработке этих гормонов могут сказаться на общем самочувствии. Кроме того, как дефицит, так и избыток этих гормонов могут быть опасны.

При гипотиреозе, когда щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество гормонов, человек может испытывать усталость, набирать вес, страдать от депрессии. Пациенты могут постоянно мёрзнуть, испытывать проблемы с памятью и сном, а также иметь проблемы с волосами и циклом у женщин.

Малиновская отмечает, что гипотиреоз часто связан с иммунными нарушениями. К группе риска относятся люди старше 60 лет, родственники с подобными проблемами, а также пациенты с другими заболеваниями щитовидной железы.