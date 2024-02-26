Предупреждение или сигнал тревоги? Несколько симптомов дисфункции щитовидной железы

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Врач Малиновская заявила, что сбои в работе щитовидной железы влияют на психику пациента

1:19
Здоровье

Щитовидная железа играет ключевую роль в выработке множества гормонов в организме и влияет на функционирование нервной и сердечно-сосудистой систем. Нарушения в работе этой железы могут привести к различным проблемам.

Врач Малиновская заявила, что сбои в работе щитовидной железы влияют на психику пациента
Фото: openverse.org by elements_of_this_world is licensed under CC BY 2.0.

Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская выделила опасные признаки, указывающие на нарушения в функционировании щитовидной железы.

Эта железа синтезирует важные гормоны, такие как тироксин и трийодтиронин, которые регулируют метаболизм, нервную активность и репродуктивные процессы. Неисправности в выработке этих гормонов могут сказаться на общем самочувствии. Кроме того, как дефицит, так и избыток этих гормонов могут быть опасны.

При гипотиреозе, когда щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество гормонов, человек может испытывать усталость, набирать вес, страдать от депрессии. Пациенты могут постоянно мёрзнуть, испытывать проблемы с памятью и сном, а также иметь проблемы с волосами и циклом у женщин.

Малиновская отмечает, что гипотиреоз часто связан с иммунными нарушениями. К группе риска относятся люди старше 60 лет, родственники с подобными проблемами, а также пациенты с другими заболеваниями щитовидной железы.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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