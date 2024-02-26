Какие сладости необходимо есть каждый день: без этих продуктов организму придется тяжело

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Врачи назвали сладости, от которых нельзя отказываться

1:27
Здоровье

Когда начинаются разговоры о том, что нужно сбросить лишние килограммы, все сходятся во мнении, что следует избавиться от сладкого. Обвиняют сладости в лишних калориях и считают их источниками жира. Но это нечестно, ведь некоторые сладкие угощения на самом деле могут быть полезны для фигуры и здоровья. Какие из них можно без опаски употреблять даже во время диеты.

Врачи назвали сладости, от которых нельзя отказываться
Фото: commons.wikimedia.org by Megan Chromik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Сухофрукты

Изюм, курага, чернослив и другие сухофрукты - настоящий подарок для вашего организма. Они помогают справиться с чувством голода, отлично сочетаются с такими диетическими блюдами, как овсяная каша или творог, и, более того, способствуют нормализации пищеварения.

Мёд

Хотя натуральный мёд считается калорийным продуктом, витамины и микроэлементы, содержащиеся в нем, просто необходимы для нашего организма. Достаточно 1-2 чайных ложек в день, чтобы улучшить обмен веществ без вреда для фигуры. Особенно рекомендуется употреблять мёд по утрам.

Зефир

Этот нежный десерт, приготовленный из натуральных ингредиентов, благодаря содержанию пектина может даже помочь организму избавиться от излишков жира.

Мармелад

Еще один источник пектина, однако следует употреблять его в умеренных количествах.

Горький шоколад

При условии, что содержание какао-бобов в нем составляет 70 % и более, он стимулирует процесс сжигания жира, а также полезен для сердца и сосудов.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Гилядов Марк
Проводит диагностику и лечение нарушений углеводного обмена (нарушения толерантности к глюкозе / преддиабет /сахарный диабет 1 и 2 типов), диагностику осложнений сахарного диабета, в том числе определение основных видов чувствительности для предупреждения развития синдрома диабетической стопы, индивидуальное и групповое обучение пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, в том числе с переводом на помповую инсулинотерапию, установку и интерпретацию данных непрерывного мониторирования глюкозы (CGMS iPro2), коррекцию настроек инсулиновой помпы Medtronik paradigm, Accu-Chek Spirit Combo, заболеваний щитовидной железы (гипо/гипертиреоз, в том числе болезнь Грейвса, злокачественные новообразования щитовидной железы), подготовку пациентов к проведению терапии радиоактивным йодом и хирургическому вмешательству, лечение эндокринной офтальмопатии совместно с офтальмологом, диагностику и лечение остоепороза/аденомы гипофиза (Пролактиномы, Акромегалии (СТГ-секретирующая), Болезни Иценко-Кушинга, ТТГ-секретирующие, Гормонально-неактивных)/гипопитуитариза (центральный несахарный диабет), биоимпедансное исследование состава тела человека, заболеваний надпочечников (объемные образования, гипер- и гипофункция надпочечников), синдрома гиперадрогении различной этиологии, гинекологическую эндокринологию (различные варианты гипогонадизма (гипер-, гипогонадотропный, гипоаламический, в том числе вследствие анорекии)/аменорея/нарушение менструального цикла/бесплодие эндокринного генеза), эндокринные заболевания на этапе планирования и во время беременности в послеродовом периоде, мужской гипогонадизм в любом возрасте, в том числе возрастной нормогонатропный гипогонадизм у мужчин старшей возрастной группы, гинекомастию у мужчин.
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Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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