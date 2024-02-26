Какие сладости необходимо есть каждый день: без этих продуктов организму придется тяжело

Врачи назвали сладости, от которых нельзя отказываться

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда начинаются разговоры о том, что нужно сбросить лишние килограммы, все сходятся во мнении, что следует избавиться от сладкого. Обвиняют сладости в лишних калориях и считают их источниками жира. Но это нечестно, ведь некоторые сладкие угощения на самом деле могут быть полезны для фигуры и здоровья. Какие из них можно без опаски употреблять даже во время диеты.

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Сухофрукты

Изюм, курага, чернослив и другие сухофрукты - настоящий подарок для вашего организма. Они помогают справиться с чувством голода, отлично сочетаются с такими диетическими блюдами, как овсяная каша или творог, и, более того, способствуют нормализации пищеварения.

Мёд

Хотя натуральный мёд считается калорийным продуктом, витамины и микроэлементы, содержащиеся в нем, просто необходимы для нашего организма. Достаточно 1-2 чайных ложек в день, чтобы улучшить обмен веществ без вреда для фигуры. Особенно рекомендуется употреблять мёд по утрам.

Зефир

Этот нежный десерт, приготовленный из натуральных ингредиентов, благодаря содержанию пектина может даже помочь организму избавиться от излишков жира.

Мармелад

Еще один источник пектина, однако следует употреблять его в умеренных количествах.

Горький шоколад

При условии, что содержание какао-бобов в нем составляет 70 % и более, он стимулирует процесс сжигания жира, а также полезен для сердца и сосудов.