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Здоровое пищеварение: какие продукты ни в коем случае нельзя сочетать с рыбой

Что нельзя сочетать с рыбой

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Здоровье

Использование рыбы в сочетании с определенными продуктами может представлять серьезное испытание для желудка. Вот список продуктов, с которыми не рекомендуется употреблять рыбу.

Что нельзя сочетать с рыбой
Фото: commons.wikimedia.org by Pxhere is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Во-первых, стоит избегать сочетания рыбы с молочными продуктами. Потребление рыбы с молочным или сырным соусом может вызвать расстройство желудка.

Также стоит помнить, что рыба, особенно жирные виды, такие как скумбрия или лосось, плохо сочетается с грибами и крупами.

После употребления рыбы рекомендуется подождать не менее трех-четырех часов перед употреблением грибов, круп и молочных продуктов. Чтобы получить максимальную пользу от рыбы, ее следует сочетать с овощами, как и с любой другой белковой пищей.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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