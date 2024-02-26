Здоровое пищеварение: какие продукты ни в коем случае нельзя сочетать с рыбой

Что нельзя сочетать с рыбой

0:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Использование рыбы в сочетании с определенными продуктами может представлять серьезное испытание для желудка. Вот список продуктов, с которыми не рекомендуется употреблять рыбу.

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Во-первых, стоит избегать сочетания рыбы с молочными продуктами. Потребление рыбы с молочным или сырным соусом может вызвать расстройство желудка.

Также стоит помнить, что рыба, особенно жирные виды, такие как скумбрия или лосось, плохо сочетается с грибами и крупами.

После употребления рыбы рекомендуется подождать не менее трех-четырех часов перед употреблением грибов, круп и молочных продуктов. Чтобы получить максимальную пользу от рыбы, ее следует сочетать с овощами, как и с любой другой белковой пищей.