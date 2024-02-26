Можно ли ложиться спать голодным: врачи рассказали, что съесть, если очень хочется

Что съесть перед сном?

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Соблюдение питательного режима или популярное правило "не ужинать после шести вечера" иногда заставляет людей ложиться спать с чувством голода. Однако сон и пищеварение тесно связаны. Переедание может нарушить качество сна, а стресс увеличивает аппетит.

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Как же правильно поступить?

Если голод мешает засыпать, обращение к холодильнику перед сном не является лучшим решением. Более разумно обратиться за помощью к диетологу или специалисту по сну.

Однако привычка ложиться спать голодным из страха набрать лишний вес также может негативно сказаться на здоровье.

Существуют случаи, когда необходимо что-то съесть:

Например, исследования, проведенные в 2015 году, указывают на то, что при диабете 1-го типа пропускать перекус нельзя. Также голодные сны могут быть вредны при стремлении к увеличению мышечной массы.

Прием пищи натощак также имеет свои недостатки. Известно, что избыточное питание перед сном увеличивает риск развития диабета, повышает уровень холестерина, а поздний ужин напрямую связан с ожирением. Кроме того, ложиться спать с полным желудком может вызвать изжогу и нарушить качество сна.

Подходящим выбором для ужина являются легкоусвояемые продукты, богатые питательными веществами. Хорошим вариантом могут быть овсянка, цельнозерновой хлеб, индейка или курица, а также рыба, орехи и яйца. Важно избегать жирной, жареной, соленой или острой пищи перед сном.