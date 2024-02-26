При выборе кефира в магазине важно обращать внимание не только на производителя и срок годности, но и на процент жирности, чтобы получить максимальную пользу для здоровья.
Рекомендации специалистов по правильному питанию указывают на желательность выбора кефира с содержанием жирности от 2,5% до 3,2%.
Обратите внимание, что покупка обезжиренного кефира не является оптимальным выбором, поскольку в нем низкое содержание полезных веществ.
Также следует избегать кефира с продолжительным сроком годности. Продукт с сроком годности более месяца, вероятно, содержит растительные жиры и искусственные эмульгаторы.
Идеальный срок годности натурального кефира составляет 10-14 дней.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.