Какой кефир можно смело покупать: вот какая жирность должна быть на этикетке

Какой кефир стоит купить

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При выборе кефира в магазине важно обращать внимание не только на производителя и срок годности, но и на процент жирности, чтобы получить максимальную пользу для здоровья.

Фото: openverse by BarbariSka88 is licensed under CC0 1.0

Рекомендации специалистов по правильному питанию указывают на желательность выбора кефира с содержанием жирности от 2,5% до 3,2%.

Обратите внимание, что покупка обезжиренного кефира не является оптимальным выбором, поскольку в нем низкое содержание полезных веществ.

Также следует избегать кефира с продолжительным сроком годности. Продукт с сроком годности более месяца, вероятно, содержит растительные жиры и искусственные эмульгаторы.

Идеальный срок годности натурального кефира составляет 10-14 дней.