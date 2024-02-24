Оптимизация сна для здоровья мозга: советы от клинического нейропсихолога

Врачи рассказали о важном последствии бессонницы и старении мозга

1:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперт в области клинической нейропсихологии Томас Миклебуст отмечает, что достаточный отдых и качественный сон благоприятно влияют на работу мозга.

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Бессонница стала распространенной проблемой для многих, кто борется с обилием задач в течение дня и сталкивается с нехваткой времени на отдых только вечером. По словам Миклебуста, современные люди часто уделяют мало внимания сну, предпочитая перед сном смотреть телевизор или пролистывать социальные сети. Это влияет на качество и количество сна, необходимого для здоровья мозга и всего организма.

Эксперт объясняет, что современные люди часто имеют много дел перед сном, в отличие от предков, которые ложились спать с наступлением темноты. Это мешает мозгу и телу начать процессы восстановления во время сна. Недостаток сна в долгосрочной перспективе может негативно сказаться на памяти и способности к обучению.

Терапевт Тонье Оорд подчеркивает, что качественный сон не только способствует укреплению здоровья, но также положительно влияет на эмоциональное состояние, креативность, концентрацию и способность решать проблемы. Однако многие сталкиваются с проблемой бессонницы из-за стресса, постоянных мыслей или жизненных событий.

Эксперты отмечают, что особенно важно обеспечить достаточный сон молодым людям, так как в период роста и развития организму нужен отдых для нормального функционирования. Однако статистика показывает, что подростки часто спят меньше, чем рекомендуется для здоровья и нормального функционирования.

Важно понимать, что периоды недосыпания могут быть перенесены, но важно снизить свои ожидания и уделить больше внимания заботе о себе. Понимание важности качественного сна и его влияния на здоровье поможет сохранить молодость мозга и радость жизни каждый день.