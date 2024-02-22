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Никотин и опухоли: врач предупреждает о рисках электронных сигарет

В Минздраве предупредили россиян о риске рака из-за электронных сигарет

0:49
Здоровье

По словам руководителя Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян, использование электронных сигарет приводит к разрыву ДНК в тканях легких и сердца, что может способствовать возникновению злокачественных опухолей и других заболеваний человека.

В Минздраве предупредили россиян о риске рака из-за электронных сигарет
Фото: openverse "Vaping Sign" by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0.

Кроме того, в процессе производства табака для сигарет используются нитриты, которые, взаимодействуя с никотином, образуют нитрозамины. Многие из этих соединений могут вызывать опухоли как в легких, так и в пищеводе.

Гамбарян также отмечает, что электронные сигареты могут способствовать развитию рака полости рта. Никотин, согласно исследованиям, снижает уровень белков в легочной ткани и стимулирует возникновение мутаций и различных патологий.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Специалист Вишнякова Ольга
Врач терапевт, врач общей практики
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