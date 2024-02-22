По словам руководителя Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян, использование электронных сигарет приводит к разрыву ДНК в тканях легких и сердца, что может способствовать возникновению злокачественных опухолей и других заболеваний человека.
Кроме того, в процессе производства табака для сигарет используются нитриты, которые, взаимодействуя с никотином, образуют нитрозамины. Многие из этих соединений могут вызывать опухоли как в легких, так и в пищеводе.
Гамбарян также отмечает, что электронные сигареты могут способствовать развитию рака полости рта. Никотин, согласно исследованиям, снижает уровень белков в легочной ткани и стимулирует возникновение мутаций и различных патологий.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в беседе с журналистами нашёл странной реакцию супруги Алексея Навального* Юлии на его смерть.