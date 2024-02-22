Талая вода может быть загрязнённой, говорят специалисты

Полезность талой воды спорна. Мнение эксперта Pravda.Ru

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Терапевт-иммунолог Ирина Ярцева в беседе с Pravda. Ru представила своё видение проблемы.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Избавляет от аллергии, удаляет токсины и шлаки, улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет- список известных полезных свойств талой воды можно продолжать очень долго. Конечно, добавляют специалисты, если снег для такой воды не собран с улиц населённых пунктов или вблизи предприятий. Эксперты сходятся во мнении, что найти не загрязнённый снег и лёд в обычных условиях сейчас практически невозможно.

"Если вы берете с улицы, где гарантия, что это чистая вода? Потому что все осадки, которые выпадают, реагенты, которыми обрабатывают… Есть риск, что будут содержаться химические вещества. И лед не стерилизует от химии. Ряд бактерий не выживает при низких температурах. А всякие химические опасные вещества, к сожалению, не всегда разрушаются. Достоверно вы должны знать, что это чистая вода", — говорит доктор.

Если приверженецы здорового образа жизни уверены, что талая вода исключительно чистая, её можно использовать не только для питья, заваривания чая, но, и для других целей.

"Обливаться, обтирать лицо — такое тоже полезно. Ледяной водой умываться. Закаливание. Растираться", — советует врач.

Талая Вода в домашних условиях готовится так