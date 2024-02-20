Врачебный почерк - враг пациента: последствия могут стать необратимыми для здоровья

Общественник Саверский рассказал, чем грозят неразборчивые рецепты лекарств

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Общественник Александр Саверский предупредил россиян о потенциальных опасностях, связанных с трудночитаемым почерком врача, выписавшего рецепт на лекарство.

Фото: flickr.com by Журнал о СЕБЕ is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

Исследования показывают, что такие неразборчивые записи могут привести к ошибкам при выдаче лекарств в аптеке. Фармацевты, а также пациенты, могут просто не смочь разобрать врачебный почерк.

Это может привести к серьезным последствиям, включая случаи отравления пациентов. Например, в начале 2000-х годов около 16% случаев госпитализации были связаны с подобными ошибками, сообщает МедиаПоток.

"Даже фармацевты не могут разобрать эти написанные на латыни свитки! Пациент может получить неправильное лекарство и пострадать!" — подчеркнул общественник.

Саверский рекомендует всем уточнять названия лекарств, если врач пишет неясно. Он предлагает дублировать название медикамента своим почерком, подписав его рядом. Это поможет избежать недоразумений и сохранить здоровье и жизни.

Неразборчивые рецепты могут привести к аллергическим реакциям и различным побочным эффектам, таким как тошнота, диарея или анафилактический шок.

"Поэтому, если что-то непонятно в рецепте, лучше переспросить врача", — добавил Саверский.