Есть ли риск подхватить ЗППП после похода в туалет: мнение врача и телеведущего Александра Мясникова

Врач Мясников прокомментировал возможность подхватить болезнь через сиденье унитаза

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Телеведущий и заслуженный врач Александр Мясников из Москвы прокомментировал распространённое убеждение о возможности заражения, при сидении на унитазе.

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Специалист подчеркнул, что такое заражение практически невозможно, даже если человек проводит много времени в туалете. Он отметил, что подобные мифы часто возникают в отношении передачи венерических заболеваний.

"При посещении туалета не происходит никаких процессов, связанных с передачей инфекции. Сантехника не может быть источником таких заболеваний, которые передаются половым путем. Эти заболевания передаются только от человека к человеку. Если кто-то утверждает, что заразился в бане, бассейне или через полотенце, он либо ошибается, либо не понимает механизм передачи венерических заболеваний", — пояснил Мясников.

Он назвал такие утверждения "отмазкой", прокомментировав высказывание гостя своей программы.

"Неважно, сколько времени вы проводите там, ничего вы не подхватите", — заключил врач.