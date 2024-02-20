Есть ли риск подхватить ЗППП после похода в туалет: мнение врача и телеведущего Александра Мясникова

Телеведущий и заслуженный врач Александр Мясников из Москвы прокомментировал распространённое убеждение о возможности заражения, при сидении на унитазе.
Специалист подчеркнул, что такое заражение практически невозможно, даже если человек проводит много времени в туалете. Он отметил, что подобные мифы часто возникают в отношении передачи венерических заболеваний.
"При посещении туалета не происходит никаких процессов, связанных с передачей инфекции. Сантехника не может быть источником таких заболеваний, которые передаются половым путем. Эти заболевания передаются только от человека к человеку.
Если кто-то утверждает, что заразился в бане, бассейне или через полотенце, он либо ошибается, либо не понимает механизм передачи венерических заболеваний", — пояснил Мясников.
Он назвал такие утверждения "отмазкой", прокомментировав высказывание гостя своей программы.
"Неважно, сколько времени вы проводите там, ничего вы не подхватите", — заключил врач.
Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.