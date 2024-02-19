Сотрудник университета по просвещению Александр Созыкин предостерегает от опасности, которую несёт растворимый кофе для здоровья желудочно-кишечного тракта, способный вызвать язву.
В составе данного напитка содержатся полезные антиоксиданты и другие вещества, однако многие производители используют низкосортные зерна, чтобы снизить затраты. Растворимый кофе часто дополняют отдушками и усилителями вкуса, а продукт "три в одном" также содержит сахар и ароматические добавки.
Постоянное употребление такого кофе может привести к эрозивному гастриту, язве, панкреатиту и нарушениям работы желчного пузыря. Низкокачественный кофе содержит незначительное количество кофеина, вместо него производители добавляют теобромин, который, наоборот, вызывает сонливость и отменяет эффект бодрости.
Созыкин рекомендует искать оригинальный растворимый кофе на специализированных веб-ресурсах, поскольку существует множество компаний, которые производят вредный и опасный кофе, придающийся натуральным вкусом.
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