Какой напиток выжигает нас изнутри? Эта зависимость отразиться хуже, чем рак

Биолог Созыкин рассказал, что растворимый кофе не бодрит и вызывает язву

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сотрудник университета по просвещению Александр Созыкин предостерегает от опасности, которую несёт растворимый кофе для здоровья желудочно-кишечного тракта, способный вызвать язву.

Фото: flickr.com by Alpha is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

В составе данного напитка содержатся полезные антиоксиданты и другие вещества, однако многие производители используют низкосортные зерна, чтобы снизить затраты. Растворимый кофе часто дополняют отдушками и усилителями вкуса, а продукт "три в одном" также содержит сахар и ароматические добавки.

Постоянное употребление такого кофе может привести к эрозивному гастриту, язве, панкреатиту и нарушениям работы желчного пузыря. Низкокачественный кофе содержит незначительное количество кофеина, вместо него производители добавляют теобромин, который, наоборот, вызывает сонливость и отменяет эффект бодрости.

Созыкин рекомендует искать оригинальный растворимый кофе на специализированных веб-ресурсах, поскольку существует множество компаний, которые производят вредный и опасный кофе, придающийся натуральным вкусом.