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Биолог Созыкин рассказал, что растворимый кофе не бодрит и вызывает язву

1:05
Здоровье

Сотрудник университета по просвещению Александр Созыкин предостерегает от опасности, которую несёт растворимый кофе для здоровья желудочно-кишечного тракта, способный вызвать язву.

Биолог Созыкин рассказал, что растворимый кофе не бодрит и вызывает язву
Фото: flickr.com by Alpha is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

В составе данного напитка содержатся полезные антиоксиданты и другие вещества, однако многие производители используют низкосортные зерна, чтобы снизить затраты. Растворимый кофе часто дополняют отдушками и усилителями вкуса, а продукт "три в одном" также содержит сахар и ароматические добавки.

Постоянное употребление такого кофе может привести к эрозивному гастриту, язве, панкреатиту и нарушениям работы желчного пузыря. Низкокачественный кофе содержит незначительное количество кофеина, вместо него производители добавляют теобромин, который, наоборот, вызывает сонливость и отменяет эффект бодрости.

Созыкин рекомендует искать оригинальный растворимый кофе на специализированных веб-ресурсах, поскольку существует множество компаний, которые производят вредный и опасный кофе, придающийся натуральным вкусом.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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