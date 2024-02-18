Мы все живем в неведении: какое патологическое понятие несет за собой иной смысл

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Гастроэнтеролог Торгало рассказала, что такое дисбактериоз на самом деле

1:20
Здоровье

Врач-гастроэнтеролог и заведующая педиатрическим отделением детской городской больницы скорой помощи Вера Торгало разъяснила природу дисбактериоза и его причины у детей. Информация была предоставлена пресс-службой Минздрава Новосибирской области.

Гастроэнтеролог Торгало рассказала, что такое дисбактериоз на самом деле
Фото: Openverse by Double--M is licensed under CC BY 2.0

По мнению специалиста, состав микроорганизмов в кишечнике постоянно меняется. Сразу после рождения кишечник обычно находится в стерильном состоянии, но в течение первых месяцев жизни он постепенно колонизируется бактериями, которые влияют на здоровье ЖКТ человека на протяжении всей жизни. Однако процесс формирования микробиома не всегда проходит гладко, и часто врачи сталкиваются с так называемым детским дисбактериозом.

"Дисбактериоз — это не диагноз, а описание состояния микрофлоры организма в желудочно-кишечном тракте", — поясняет Вера Торгало.

Причинами нарушения работы ЖКТ у детей могут быть как врожденные аномалии желудочно-кишечного тракта, так и диетические факторы, а также другие причины, такие как плохая экология, неправильное питание и применение антибиотиков.

Врач рекомендует регулировать режим питания, включать в рацион продукты, богатые клетчаткой, а также пробиотики и пребиотики. Однако лечение и коррекцию диеты следует проводить под руководством врача.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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