Есть два типа кофеманов: одним повезло, другим нет. Объясняет врач Королёва

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Врач Королёва рассказала о везучих и невезучих кофеманах

1:49
Здоровье

Зависимость от кофеина может привести к нарушениям работы центральной нервной и сердечно-сосудистой систем. Длительное употребление кофе, особенно в сочетании с курением, усиливает хроническую усталость и может нарушать сон. У лиц с избыточным весом даже небольшое количество кофеина может вызывать серьёзные проблемы с сердцем и сосудами. Эти проблемы могут проявляться по-разному у разных людей в зависимости от их генетических особенностей.

Врач Королёва рассказала о везучих и невезучих кофеманах
Фото: flickr.com by Alpha is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королёва, обсудила этот вопрос с Общественной Службой Новостей. Ещё ранее появилось исследование, опубликованное в научном журнале BMJ Medicine, в котором были проанализированы данные почти 10 тысяч человек. В результате исследования установлено, что употребление четырёх чашек кофе в день помогает снизить вес и риск развития сахарного диабета 2-го типа без увеличения риска для сердечно-сосудистой системы.

Королева также подчеркнула, что люди могут быть разделены на две категории: тех, кто быстро метаболизирует кофеин, и тех, кто медленно метаболизирует. Это зависит от их генетики, включая гены, отвечающие за систему детоксикации организма. Некоторые люди могут испытывать двойное удовольствие от кофе и курения, так как оба продукта усиливают действие дофамина, что может привести к зависимости и серьёзным проблемам со здоровьем.

У лиц с избыточным весом кофе может ухудшить состояние сердечно-сосудистой системы, особенно если они медленно метаболизируют кофеин. Для таких людей важно ограничивать потребление кофе. С другой стороны, те, кто быстро метаболизирует кофеин, могут употреблять его без особых опасений, но всё равно важно следить за своим здоровьем и реакцией организма на кофе.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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